Edizione n° 5859

BALLON D'ESSAI

SPORTELLI // Manfredonia ricorda il Capitano Saverio Sportelli a un anno dalla scomparsa
18 Ottobre 2025 - ore  15:14

CALEMBOUR

FOGGIA // Donna muore e parenti aggrediscono soccorritori a Foggia
19 Ottobre 2025 - ore  11:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // “Ancora una volta un episodio gravissimo colpisce gli operatori e le operatrici del 118 di Foggia”

118 “Ancora una volta un episodio gravissimo colpisce gli operatori e le operatrici del 118 di Foggia”

Donne e uomini che, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, venivano chiamati “angeli”, oggi si ritrovano soli, senza adeguata protezione

Foggia, polemica sulle assunzioni al 118: tra i nominativi anche parenti di pregiudicati

Sanitaservice - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Ancora una volta un episodio gravissimo colpisce gli operatori e le operatrici del 118 di Foggia. Donne e uomini che, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, venivano chiamati “angeli”, oggi si ritrovano soli, senza adeguata protezione, esposti a violenze, insulti e minacce mentre svolgono il proprio lavoro al servizio della collettività.

È inaccettabile che chi ogni giorno salva vite debba rischiare la propria sul luogo di lavoro. La FP CGIL Foggia esprime piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti e condanna con fermezza ogni forma di violenza nei confronti del personale sanitario e del soccorso.

Chiediamo alle istituzioni locali, regionali e nazionali di intervenire immediatamente, mettendo in campo misure concrete per garantire tutela, sicurezza e rispetto a chi opera in prima linea con professionalità e dedizione.

La CGIL non resterà a guardare: metteremo in campo tutte le iniziative necessarie, sindacali e pubbliche, per ottenere risposte chiare, azioni tempestive e soluzioni strutturali.

Non accetteremo più silenzi né promesse: servono fatti immediati a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori del 118.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.