Ancora una volta un episodio gravissimo colpisce gli operatori e le operatrici del 118 di Foggia. Donne e uomini che, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, venivano chiamati “angeli”, oggi si ritrovano soli, senza adeguata protezione, esposti a violenze, insulti e minacce mentre svolgono il proprio lavoro al servizio della collettività.

È inaccettabile che chi ogni giorno salva vite debba rischiare la propria sul luogo di lavoro. La FP CGIL Foggia esprime piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti e condanna con fermezza ogni forma di violenza nei confronti del personale sanitario e del soccorso.

Chiediamo alle istituzioni locali, regionali e nazionali di intervenire immediatamente, mettendo in campo misure concrete per garantire tutela, sicurezza e rispetto a chi opera in prima linea con professionalità e dedizione.

La CGIL non resterà a guardare: metteremo in campo tutte le iniziative necessarie, sindacali e pubbliche, per ottenere risposte chiare, azioni tempestive e soluzioni strutturali.

Non accetteremo più silenzi né promesse: servono fatti immediati a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori del 118.