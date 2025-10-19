Black-out shock all’Ospedale di Manfredonia ma nessuno dei 38 pazienti è in pericolo

Un improvviso black-out energetico ha colpito, intorno alle ore 16.00 di sabato 18 ottobre, l’Ospedale di Manfredonia. Le avverse condizioni meteo e la vetustà della cabina elettrica principale del presidio ospedaliero hanno provocato l’interruzione dell’alimentazione elettrica, mettendo a dura prova l’intera struttura sanitaria.

La cabina, già inserita nel progetto di rifunzionalizzazione dell’ospedale e finanziata con fondi FSC 2021–2027 per un totale di 5 milioni di euro, è ora oggetto di interventi urgenti di smontaggio e sostituzione dei componenti danneggiati. Il completamento dei lavori è previsto per venerdì 24 ottobre.

Reazione immediata e macchina dell’emergenza in azione

Tempestiva la risposta dell’intera macchina dell’emergenza. L’Area Tecnica, gli operatori di Sanitaservice e le ditte di manutenzione LFM spa e Gruppo Dipergola sono intervenuti sin da subito per ridurre i disservizi e garantire la sicurezza dei pazienti. Grazie al coordinamento della Direzione Medica di Presidio, è stato assicurato il pieno funzionamento delle attività sanitarie e la continuità delle cure, con una doppia alimentazione elettrica già ripristinata.

Nessun trasferimento, assistenza garantita

Al momento del black-out erano ricoverati 38 pazienti:

8 in Cardiologia (di cui uno in monitoraggio continuo),

3 in Chirurgia,

1 in Ortopedia,

13 in Medicina,

9 in Psichiatria,

4 in Lungodegenza.

Nonostante il disagio, nessun paziente è stato trasferito, nemmeno quello cardiologico in monitoraggio, che non ha mai subito interruzioni. La Centrale Operativa del 118 è stata informata immediatamente, garantendo la massima sicurezza.

Situazione sotto controllo anche al Pronto Soccorso

Nel Pronto Soccorso, al momento del guasto, erano presenti 5 pazienti: un codice arancione, stabilizzato e trasferito a Cerignola; due in codice azzurro e due in codice verde. I quattro casi meno gravi sono stati gestiti regolarmente: tre pazienti sono stati dimessi, uno è stato ricoverato in Medicina.

Al momento resta attivo lo stato di allerta con la C.O. 118, ma il presidio continua ad accogliere pazienti con mezzi propri in totale sicurezza.

Il ringraziamento della Direzione

La Direzione Strategica ha espresso un sentito ringraziamento a tutto il personale tecnico e sanitario che, con professionalità, serenità e spirito di squadra, ha gestito la situazione senza compromettere l’assistenza ai degenti: