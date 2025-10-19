Foggia, 19 ottobre 2025 – “Chi soccorre non è un bersaglio”. È questo il messaggio forte e inequivocabile che arriva dalla ASL di Foggia e dalla società in house Sanitaservice, dopo il tragico episodio verificatosi durante un intervento di emergenza nella giornata del 17 ottobre, costato la vita a una donna e culminato con l’aggressione ai danni degli operatori del 118.

L’episodio si è consumato in un clima di forte tensione emotiva, quando – spiegano dall’Azienda sanitaria – “il personale del 118, impegnato nelle manovre di soccorso, è stato improvvisamente aggredito dai familiari della paziente”. Un gesto di violenza che ha colpito profondamente la comunità sanitaria e che ha spinto i vertici dell’ASL e di Sanitaservice a esprimere pubblicamente solidarietà agli operatori coinvolti e cordoglio per la vittima.

“Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della donna deceduta il 17 ottobre scorso – dichiarano il direttore generale della ASL Foggia, Antonio Nigri, il direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza, Stefano Colelli, e l’amministratore unico di Sanitaservice, Angelo Tomaro –. È un dramma che segna non soltanto le persone direttamente coinvolte, ma l’intera comunità. Al tempo stesso, non possiamo tacere di fronte agli episodi di violenza che hanno colpito chi stava operando per salvare una vita”.

Le parole dei vertici aziendali condensano dolore, indignazione e senso di responsabilità. Da un lato la vicinanza alla famiglia colpita dal lutto, dall’altro la denuncia ferma di una deriva di intolleranza che, sempre più spesso, trasforma chi soccorre in un potenziale bersaglio.

“Agli operatori del 118 – prosegue la nota congiunta – che hanno agito in condizioni estremamente difficili e delicate, va la nostra piena solidarietà e il nostro ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e dedizione. La violenza, in qualunque forma, non può e non deve mai essere tollerata. È inaccettabile che chi ogni giorno presta soccorso ai cittadini debba temere per la propria incolumità. La sicurezza degli operatori sanitari è un diritto irrinunciabile”.

L’intervento e il ruolo delle forze dell’ordine

Dopo la chiamata d’emergenza, la centrale operativa del 118 ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per mettere in sicurezza l’equipaggio e consentire la prosecuzione delle manovre di rianimazione cardio-respiratoria.

Grazie al loro tempestivo arrivo, spiegano dalla ASL, “è stato possibile garantire la sicurezza degli operatori e permettere la continuazione delle procedure di soccorso, protrattesi per ben 58 minuti, durante i quali il personale ha utilizzato il defibrillatore e praticato il massaggio cardiaco secondo i protocolli vigenti”.

Nel frattempo, la Direzione del Dipartimento Emergenza-Urgenza e la Direzione Sanitaria hanno già acquisito e analizzato gli audio relativi alle comunicazioni tra gli operatori e la centrale, per ricostruire con precisione le fasi dell’intervento e verificare l’aderenza alle procedure operative. Tutti gli elementi raccolti saranno allegati alla denuncia formale che la Direzione Generale si appresta a presentare nelle prossime ore per gli episodi di violenza subiti.

Una riflessione sul rispetto e sul senso civico

Il comunicato si chiude con un appello accorato: “ASL Foggia e Sanitaservice ribadiscono il proprio impegno a tutela della salute pubblica e della sicurezza degli operatori sanitari, rinnovando l’appello a un senso civico condiviso, fondato sul rispetto reciproco, anche nei momenti più critici”.

Un invito alla comunità a riflettere sulla fragilità del confine che separa la disperazione dalla violenza, la sofferenza dalla rabbia cieca. Perché chi lavora in emergenza, spesso in condizioni estreme, rappresenta la prima linea della solidarietà umana: quella che ogni giorno si misura con il dolore, ma continua a scegliere la vita.

E mentre la magistratura farà il suo corso, l’episodio riapre con forza il tema della tutela e sicurezza degli operatori sanitari, una questione che non può più essere rinviata. L’auspicio, espresso con fermezza dai vertici aziendali, è che da questo dramma possa nascere una nuova consapevolezza collettiva: chi presta soccorso merita rispetto, protezione e riconoscenza.