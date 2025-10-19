Foggia–Roma Fiumicino, ipotesi voli da dicembre: entusiasmo della UilTrasporti Molise

Potrebbe partire già dal mese di dicembre la nuova tratta aerea Foggia–Roma Fiumicino, con collegamenti plurigiornalieri operati da Aeroitalia, la compagnia che si appresta a subentrare a Lumiwings nella gestione dei voli dallo scalo “Gino Lisa”.

L’annuncio arriva dalla UilTrasporti Molise, che da tempo aveva proposto l’attivazione di un collegamento stabile con la Capitale, nell’ambito del progetto “Molise Vola”. “Accogliamo con favore la conferma da parte di Aeroitalia dell’istituzione della tratta Foggia–Roma Fiumicino dal mese di dicembre – dichiarano i coordinatori provinciale e regionale della UilTrasporti Molise –. È una notizia positiva che rappresenta un passo concreto verso il miglioramento della connettività aerea e territoriale del nostro territorio”.

Un volo strategico per il Sud Adriatico

Il collegamento, sottolinea il sindacato, rappresenterebbe una nuova opportunità di mobilità e sviluppo economico per le regioni del Mezzogiorno, in particolare per il Molise e la Capitanata. “Questa tratta consentirà ai passeggeri provenienti e diretti in Molise di raggiungere più facilmente tutte le destinazioni nazionali e internazionali in partenza dall’hub di Fiumicino, favorendo turismo, lavoro e relazioni economiche – prosegue la nota –. Avevamo da tempo intuito l’utilità di questo collegamento, ritenendolo strategico per l’intero sistema dei trasporti dell’area adriatica e per un accesso più agevole dei cittadini molisani alle principali rotte aeree”.

L’appello: serve un collegamento intermodale con Foggia

Alla luce di questa prospettiva, la UilTrasporti invita le istituzioni regionali a lavorare per creare un sistema di trasporto integrato tra il Molise e l’aeroporto di Foggia. “Qualora la tratta venga confermata, è fondamentale garantire collegamenti diretti tra il Molise e il Gino Lisa – si legge nella nota –. L’istituzione di un sistema intermodale gomma–aria rappresenterebbe un tassello decisivo per una rete di trasporti moderna, sostenibile e capace di connettere in modo efficiente il Molise al resto del Paese e d’Europa”.

Il sindacato ribadisce infine il proprio impegno nel sostenere tutte le iniziative utili al miglioramento della mobilità e al rilancio infrastrutturale del territorio: “Continueremo a sostenere con convinzione ogni progetto che possa rafforzare la competitività e la qualità della vita dei cittadini molisani”.

Lo riporta Foggiatoday.it