Il dottor Salvatore De Cosmo nuovo presidente nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi

Il direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna-Endocrinologia dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, Salvatore De Cosmo, è stato eletto nuovo presidente nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD). Figura di spicco della diabetologia italiana e internazionale, il dottor De Cosmo porta con sé una lunga e prestigiosa esperienza in ambito clinico, scientifico e associativo, che lo rende una guida autorevole per l’intera comunità medica.

Autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche indicizzate su PubMed e Principal Investigator di numerosi studi e progetti nazionali e internazionali, De Cosmo ha dato un contributo significativo alla definizione delle linee guida sul diabete mellito. È inoltre revisore per alcune tra le più importanti riviste scientifiche del settore, tra cui Diabetes Care, Diabetologia e Journal of Endocrinological Investigation.

Presente in AMD da oltre trent’anni, ha ricoperto ruoli di crescente rilievo: presidente della Sezione Puglia (2005–2007), membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione AMD e coordinatore del Comitato Scientifico tra il 2020 e il 2023. “Assumere la presidenza di AMD rappresenta per me un onore e una grande responsabilità – ha dichiarato De Cosmo durante la cerimonia di chiusura del XXV Congresso Nazionale AMD a Bologna –. Il mio impegno sarà volto a consolidare il ruolo dell’Associazione come punto di riferimento per i professionisti e per le persone con diabete, promuovendo ricerca di qualità, linee guida condivise e un approccio sempre più multidisciplinare e innovativo alla cura.”

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia all’Università di Perugia, De Cosmo si è poi specializzato in Medicina Interna e in Endocrinologia presso l’Università Cattolica di Roma. Ha inoltre svolto periodi di ricerca al Guy’s Hospital di Londra e frequentato corsi di management sanitario presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano.

Alla guida dell’AMD per il prossimo biennio, il nuovo presidente sarà affiancato da Giuseppina Russo, presidente eletto, e dagli altri membri del Consiglio Direttivo nazionale. Con la sua elezione, la diabetologia italiana trova in Salvatore De Cosmo una figura capace di coniugare competenza scientifica, visione strategica e profondo impegno verso la tutela e la qualità di vita delle persone con diabete.

Lo riporta FoggiaToday