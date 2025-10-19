Edizione n° 5859

BALLON D'ESSAI

SPORTELLI // Manfredonia ricorda il Capitano Saverio Sportelli a un anno dalla scomparsa
18 Ottobre 2025 - ore  15:14

CALEMBOUR

FOGGIA // Donna muore e parenti aggrediscono soccorritori a Foggia
19 Ottobre 2025 - ore  11:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Il legionario della parola. “In punta alla lancia” (F.Granatiero – 2025)

STATOQUOTIDIANO Il legionario della parola. “In punta alla lancia” (F.Granatiero – 2025)

C’è una punta dorata, non di ferro ma di inchiostro, che svetta al posto del ferro di guerra. È la punta di un antico pennino, emblema di chi combatte non con la spada ma con la parola

Il legionario della parola. “In punta alla lancia” (F.Granatiero - 2025)

Il legionario della parola. “In punta alla lancia” (F.Granatiero - 2025)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

C’è una punta dorata, non di ferro ma di inchiostro, che svetta al posto del ferro di guerra. È la punta di un antico pennino, emblema di chi combatte non con la spada ma con la parola. Così nasce la figura del legionario di StatoQuotidiano, armato di eloquenza e di libertà, ritratto davanti al Colosseo — simbolo eterno della romanità e della resistenza.

Nel suo scudo, circolare come il tempo e come la memoria, campeggiano due lettere: “S” e “Q”, le iniziali del nostro giornale. Non è solo un segno grafico: è il marchio di un’appartenenza, di un mestiere antico e nobile — quello del giornalista che difende la verità, anche quando costa fatica o impopolarità.

La parola come armatura
Il metallo lucente della corazza non protegge il corpo ma l’anima del cronista. Ogni placca riflette l’impegno quotidiano, ogni cintura di cuoio stringe insieme rigore e passione.
La penna-lancia è pronta a scoccare verità, la voce si fa eco del popolo, e lo scudo SQ diventa barriera contro il rumore e la superficialità.

Una caricatura realistica
Questa “versione realistico-caricaturale” nasce da un’idea di Francesco Granatiero (2025), Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira, realizzata con il generatore “createimg.com”.
Il risultato è un ritratto tra ironia e simbolo: un cronista-soldato, fiero ma sereno, in posa come un centurione della modernità. Un modo per dire che anche oggi, nell’epoca dell’intelligenza artificiale e delle fake news, servono sentinelle dell’informazione che “sanno ancora scrivere in punta di lancia”.

“StatoQuotidiano” (del direttore Giuseppe de Filippo, in foto) non è solo testata: è una legione di pensieri liberi. Ogni articolo, ogni parola, è un piccolo atto di resistenza culturale. E in questo ritratto — tra il Colosseo e la tastiera — si riconosce l’essenza del mestiere: servire la verità, senza mai arretrare.

Francesco Granatiero in un simpatico scatto fotografico di Gianlucio Telera
Francesco Granatiero in un simpatico scatto fotografico di Gianlucio Telera

Francesco Granatiero (Manfredonia, 1971)

Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira. È il principale studioso di Antonio Manganaro (tra i più importanti disegnatori satirici italiani della seconda metà del sec. XIX).

1 commenti su "Il legionario della parola. “In punta alla lancia” (F.Granatiero – 2025)"

  1. Complimenti all’amico Francesco Granatiero per la sua caricatura realistica del “legionario della parola”. Una rappresentazione – per certi aspetti – acuta, bella, esilarante e attuale…
    La citazione nell’articolo: “servire la verità, senza mai arretrare”, mi ha fatto ritornare in mente il pensiero del grande Maestro di giornalismo, Indro Montanelli.
    Indro Montanelli concepiva la libertà di stampa e l’indipendenza giornalistica come pilastri fondamentali per un’informazione autentica e responsabile nei confronti dei lettori e della società. Valori che ha difeso – con coerenza e rigore – per tutta la sua vita professionale.
    Per Montanelli, il giornalismo doveva mantenere un’assoluta autonomia dai poteri economici e politici, visto come essenziale per garantire un’informazione libera, pluralista e veritiera.
    Tale indipendenza non era solo una questione di etica professionale, ma una necessità per la stessa democrazia stessa.
    Solo un giornalismo libero poteva rappresentare correttamente tutte le sensibilità della società e contribuire al controllo del potere.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.