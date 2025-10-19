Il legionario della parola. “In punta alla lancia” (F.Granatiero - 2025)

C’è una punta dorata, non di ferro ma di inchiostro, che svetta al posto del ferro di guerra. È la punta di un antico pennino, emblema di chi combatte non con la spada ma con la parola. Così nasce la figura del legionario di StatoQuotidiano, armato di eloquenza e di libertà, ritratto davanti al Colosseo — simbolo eterno della romanità e della resistenza.

Nel suo scudo, circolare come il tempo e come la memoria, campeggiano due lettere: “S” e “Q”, le iniziali del nostro giornale. Non è solo un segno grafico: è il marchio di un’appartenenza, di un mestiere antico e nobile — quello del giornalista che difende la verità, anche quando costa fatica o impopolarità.

La parola come armatura

Il metallo lucente della corazza non protegge il corpo ma l’anima del cronista. Ogni placca riflette l’impegno quotidiano, ogni cintura di cuoio stringe insieme rigore e passione.

La penna-lancia è pronta a scoccare verità, la voce si fa eco del popolo, e lo scudo SQ diventa barriera contro il rumore e la superficialità.

Una caricatura realistica

Questa “versione realistico-caricaturale” nasce da un’idea di Francesco Granatiero (2025), Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira, realizzata con il generatore “createimg.com”.

Il risultato è un ritratto tra ironia e simbolo: un cronista-soldato, fiero ma sereno, in posa come un centurione della modernità. Un modo per dire che anche oggi, nell’epoca dell’intelligenza artificiale e delle fake news, servono sentinelle dell’informazione che “sanno ancora scrivere in punta di lancia”.

“StatoQuotidiano” (del direttore Giuseppe de Filippo, in foto) non è solo testata: è una legione di pensieri liberi. Ogni articolo, ogni parola, è un piccolo atto di resistenza culturale. E in questo ritratto — tra il Colosseo e la tastiera — si riconosce l’essenza del mestiere: servire la verità, senza mai arretrare.

Francesco Granatiero (Manfredonia, 1971)

Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira. È il principale studioso di Antonio Manganaro (tra i più importanti disegnatori satirici italiani della seconda metà del sec. XIX).