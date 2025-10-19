Il legionario della parola. “In punta alla lancia” (F.Granatiero - 2025)

C’è una punta dorata, non di ferro ma di inchiostro, che svetta al posto del ferro di guerra. È la punta di un antico pennino, emblema di chi combatte non con la spada ma con la parola. Così nasce la figura del legionario di StatoQuotidiano, armato di eloquenza e di libertà, ritratto davanti al Colosseo — simbolo eterno della romanità e della resistenza.
Nel suo scudo, circolare come il tempo e come la memoria, campeggiano due lettere: “S” e “Q”, le iniziali del nostro giornale. Non è solo un segno grafico: è il marchio di un’appartenenza, di un mestiere antico e nobile — quello del giornalista che difende la verità, anche quando costa fatica o impopolarità.
La parola come armatura
Il metallo lucente della corazza non protegge il corpo ma l’anima del cronista. Ogni placca riflette l’impegno quotidiano, ogni cintura di cuoio stringe insieme rigore e passione.
La penna-lancia è pronta a scoccare verità, la voce si fa eco del popolo, e lo scudo SQ diventa barriera contro il rumore e la superficialità.
Una caricatura realistica
Questa “versione realistico-caricaturale” nasce da un’idea di Francesco Granatiero (2025), Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira, realizzata con il generatore “createimg.com”.
Il risultato è un ritratto tra ironia e simbolo: un cronista-soldato, fiero ma sereno, in posa come un centurione della modernità. Un modo per dire che anche oggi, nell’epoca dell’intelligenza artificiale e delle fake news, servono sentinelle dell’informazione che “sanno ancora scrivere in punta di lancia”.
“StatoQuotidiano” (del direttore Giuseppe de Filippo, in foto) non è solo testata: è una legione di pensieri liberi. Ogni articolo, ogni parola, è un piccolo atto di resistenza culturale. E in questo ritratto — tra il Colosseo e la tastiera — si riconosce l’essenza del mestiere: servire la verità, senza mai arretrare.
Francesco Granatiero (Manfredonia, 1971)
Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira. È il principale studioso di Antonio Manganaro (tra i più importanti disegnatori satirici italiani della seconda metà del sec. XIX).
Dal luglio 2014 è stato chiamato a collaborare (in qualità di esperto di storia della satira) al prestigioso mensile on-line “Buduàr – Almanacco dell’arte leggera”. Periodico (di respiro internazionale) diretto da Dino Aloi ed Alessandro Prevosto. Delle sue molteplici attività si sono interessate, negli anni, testate locali e nazionali (sia su carta che on-line). Premio Speciale della Critica (RAI TRE – Telesette – Circuito Lattemiele), nel 1996, al VIII Festival Nazionale del Cabaret diretto da Nino Frassica.
1 commenti su "Il legionario della parola. “In punta alla lancia” (F.Granatiero – 2025)"
Complimenti all’amico Francesco Granatiero per la sua caricatura realistica del “legionario della parola”. Una rappresentazione – per certi aspetti – acuta, bella, esilarante e attuale…
La citazione nell’articolo: “servire la verità, senza mai arretrare”, mi ha fatto ritornare in mente il pensiero del grande Maestro di giornalismo, Indro Montanelli.
Indro Montanelli concepiva la libertà di stampa e l’indipendenza giornalistica come pilastri fondamentali per un’informazione autentica e responsabile nei confronti dei lettori e della società. Valori che ha difeso – con coerenza e rigore – per tutta la sua vita professionale.
Per Montanelli, il giornalismo doveva mantenere un’assoluta autonomia dai poteri economici e politici, visto come essenziale per garantire un’informazione libera, pluralista e veritiera.
Tale indipendenza non era solo una questione di etica professionale, ma una necessità per la stessa democrazia stessa.
Solo un giornalismo libero poteva rappresentare correttamente tutte le sensibilità della società e contribuire al controllo del potere.