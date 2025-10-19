L’indotta stanchezza del popolo consente a una politica senza senno di mettere in scena rappresentazioni vincenti.

La Puglia ne diventa l’ennesimo palcoscenico e attende gli applausi per aver scritto la drammaturgia migliore.

Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente del Movimento, ma resta tra i militanti. In occasione del Consiglio nazionale, la vicepresidente – che già da tempo accusava la rottura degli ingranaggi interni, minati da scricchiolii debilitanti – getta la spugna e dichiara: “È tempo di rimetterci tutti in discussione”.

Una resa che l’ex sindaca aveva già ventilato durante l’assemblea congiunta dei parlamentari di martedì scorso, quando aveva esortato i suoi a “non schiacciarci sul Pd”, ribadendo la propria contrarietà all’alleanza toscana a sostegno di Eugenio Giani.

Tuttavia, le dimissioni appaiono ai più come una sorta di autoassoluzione dai peccati, anche perché il suo mandato sarebbe comunque scaduto a giorni. Un’uscita senza uscire, dunque, per restare a sovrintendere una nuova frangia di un movimento che ormai persino “l’avvocato del popolo”, con le pochette sempre meno gialle, è riuscito a distruggere e appiattire senza eguali, superando perfino l’inutilità politica dell’alleato Bonelli, martire della “flemma” dell’inconsistenza.

Non una vera spaccatura, ma piuttosto una mossa al rialzo per consentire una nuova epopea e riscrivere la storia del disastro tutto targato Cinque Stelle.

Da tempo si notano discrasie nelle posizioni interne: i 5 Stelle di Conte si alleano con Lega, Forza Italia e Noi Moderati a San Giovanni Rotondo, dove l’amministrazione guidata dal sindaco pentastellato Filippo Barbano si distingue per il mancato voto – inopportuno, seppur legittimo – su somme destinate a una trasferta romana per presentare un libro autocelebrativo, sebbene non scritto da loro, che li consacra come Superman, pur senza superpoteri.

Si assiste inoltre all’estromissione di consiglieri regionali che avevano tenuto alta la bandiera pentastellata, per favorire candidature “vincenti”, ma non certo vicine alla causa originaria dell’Olimpo a cinque stelle. Senza dimenticare le alleanze di sottomissione politica, che hanno garantito vittorie schiaccianti ai despoti del conformismo e quasi cancellato dalle schede elettorali quel movimento un tempo vicino al popolo, oggi parte integrante della via lattea di una politica egocentrica, distante, che dice oggi ciò che è già vecchio ieri.

Una forza un tempo dirompente, ridotta a topolino per colpa delle “pantofole d’oro” della strategia e di direttori incapaci di tenere in mano anche solo una riga di coerenza – come ai tempi del “Gigino nazionale” e delle vittorie dal sapore salato.

“Siamo alle solite”, avrebbe esclamato il piccolo pulcino Calimero, isolato non per incapacità, ma solo perché, per ora, piccolo e nero.

Un movimento disciolto che, in occasione dell’incontro romano definito “la NOVA via”, è atterrato senza carrello, distruggendo la fusoliera abitata da re senza corona, dichiaratisi “onesti”.

L’onestà politica, diversa da quella morale, ha gambe malsane, piene di acciacchi, e nella ricerca di corroboranti aiuti, si adatta alle circostanze diventando merce di scambio e populismo utile all’occorrenza, da tirare fuori da cilindri ormai pieni di buchi.

Conte lo sa bene. Da sempre nei palazzi che contano, ancor prima della sua discesa in campo – fortemente voluta da antichi amici provenienti dalla Democrazia Cristiana – ha saputo muoversi nei meandri delle trattative, mirate a salvare, dall’alto, il salvabile, cioè se stesso, gettando “il bambino con tutta l’acqua sporca” nel mare dei predatori senza fine.

E così si torna al passato: alla democratica campagna d’odio dai toni indecenti e irrazionali, che ormai non scuote nemmeno i più fedeli grillini della prima ora.

Occorre assumersi delle responsabilità, e queste non riguardano solo la politica, poiché in essa ognuno, dicendo la propria, si specchia come “unico e solo”.

Così è, se vi pare, anche per l’investitura – non priva di lacrime e sangue – dell’onnipotente Antonio De Caro che, nell’accordarsi per la restaurazione, nega democrazia e partecipazione, cancellando quanto di buono costruito da Emiliano e Vendola, solo per non dover guardare negli specchietti retrovisori.

Certo, nel centrodestra non va meglio. Anzi!

Una sorta di “scarica candidato” alla presidenza vede immolarsi, prima ancora di soccombere, un martire in abito buono.

Un tentativo di riparazione immediata per arrivare zoppicando al traguardo e conquistare comunque gli oltre venti seggi disponibili grazie alla legge “riparatrice” del maltolto, che in extremis dona altra ricchezza alla politica già opulenta, a discapito di un popolo che – mai come ora, dal dopoguerra – soffre nella propria integrità civile.

Una sofferenza che alimenta il non voto, rafforzando la farsa politica e il finto rammarico di chi contribuisce a un sistema retto da una legge elettorale che rende ignobile persino il solo pensiero del voto.

Un “misto fritto” di proporzioni gigantesche, che annebbia la vista e chiude le palpebre, “grazie” anche all’attenzione – pur sacrosanta – rivolta alle stragi in Palestina e Israele, alla guerra tra Russia e Ucraina, alle eccentricità di Trump, e alla pioggia che, invece di irrigare i campi, li trasforma in paludi sempre più difficili da coltivare.

Il popolo è stanco, ma la forza della politica, ancora una volta, risiede proprio in questa stanchezza indotta.

a cura di Maurizio Varriano