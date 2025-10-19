Edizione n° 5859

BALLON D'ESSAI

SPORTELLI // Manfredonia ricorda il Capitano Saverio Sportelli a un anno dalla scomparsa
18 Ottobre 2025 - ore  15:14

CALEMBOUR

FOGGIA // Donna muore e parenti aggrediscono soccorritori a Foggia
19 Ottobre 2025 - ore  11:19

Home // Manfredonia // Manfredonia. Disability Pride, Innocenza Starace: “Guardiamo la città con gli occhi di chi vive la disabilità”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

FOGGIA – Anche Manfredonia ha preso parte al Disability Pride, il grande evento dedicato ai diritti, alla dignità e alla piena inclusione delle persone con disabilità, ospitato quest’anno a Foggia. A rappresentare la città sipontina sono stati il consigliere comunale Alfredo De Luca e il garante dei disabili Vincenzo Di Staso, figure impegnate da tempo nella promozione di politiche sociali inclusive e partecipate.

Durante l’iniziativa, la candidata alle prossime elezioni regionali nella lista AVS – Alleanza Verdi e Sinistra, l’avvocata Innocenza Starace, ha relazionato sullo stato di avanzamento del PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) di Manfredonia.

Starace ha evidenziato come il progetto stia procedendo in un clima di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza: “Ho sottolineato l’importanza della partecipazione delle associazioni e delle persone con disabilità – ha dichiarato – perché solo guardando la città con i loro occhi si possono ottenere risultati concreti e duraturi.”


L’avvocata Starace ha espresso apprezzamento per il lavoro che l’amministrazione comunale sta portando avanti, sottolineando il valore di un percorso condiviso e inclusivo: “Mi sono convinta dell’ottimo lavoro che sta svolgendo l’amministrazione per il PEBA, grazie anche alla partecipazione diretta dei cittadini,” ha aggiunto.

Accanto al garante Vincenzo Di Staso, Starace ha annunciato la prossima istituzione di un tavolo di confronto permanente con tutte le associazioni del territorio, finalizzato non solo a monitorare l’attuazione del PEBA, ma anche a creare un coordinamento cittadino per la disabilità, che possa diventare punto di riferimento per le politiche locali in materia di accessibilità e inclusione.

Guardare la città con occhi nuovi

“Lavorare con Vincenzo e con le associazioni – ha concluso Starace – mi ha permesso di guardare la città con uno sguardo nuovo, quello di chi ogni giorno vive difficoltà che spesso passano inosservate. Solo così possiamo costruire una Manfredonia davvero accessibile a tutti.”

Il Disability Pride si conferma così non solo come una manifestazione di sensibilizzazione, ma anche come un’occasione concreta per rinnovare l’impegno delle istituzioni verso una società più equa, accogliente e solidale.

