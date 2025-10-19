Nuova SS89 Garganica, via libera ambientale per il tratto Vico del Gargano–Vieste

Si è concluso con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il tratto della nuova Strada Statale 89 Garganica compreso tra Vico del Gargano e Vieste. Il via libera arriva dopo oltre due anni dall’istanza di compatibilità ambientale presentata dal commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla SS89, segnando un passo decisivo verso la realizzazione dell’opera.

Il 25 luglio 2024 si è insediata la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale, che solo pochi giorni fa ha espresso parere favorevole, seguito dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, emanato di concerto con il Ministero della Cultura.

I tratti interessati dal progetto

Il provvedimento riguarda i primi due lotti dell’intervento, suddivisi in tre segmenti:

Lotto 1, Stralcio 1: da Vico del Gargano alla rotatoria di Peschici;

da Vico del Gargano alla rotatoria di Peschici; Lotto 1, Stralcio 2: dalla rotatoria di Peschici fino alla rotatoria in località Risega;

dalla rotatoria di Peschici fino alla rotatoria in località Risega; Lotto 2: dalla rotatoria di Risega fino a quella di Vieste.

In totale, il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica copre 18,7 chilometri di tracciato, sviluppato come una combinazione tra nuove varianti e adeguamento dell’attuale SS89, individuando la soluzione più sostenibile e funzionale tra quelle esaminate nel Dibattito Pubblico promosso da Anas nel 2021.

Un’opera per connettere il Gargano

L’obiettivo principale del progetto è ridurre l’isolamento delle località situate sulla costa nord-est del Gargano, migliorando la connessione con la rete viaria nazionale e con la Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). L’opera è considerata strategica per lo sviluppo del territorio, sia in termini di mobilità turistica che di integrazione economica tra le aree interne e costiere del promontorio.

Tutela ambientale e condizioni tecniche

Poiché il tracciato attraversa anche aree di elevato valore ambientale — tra cui il Parco Nazionale del Gargano, la Pineta Marzini, la Foresta Umbra e il Promontorio del Gargano — il progetto è stato accompagnato da un approfondito studio di Valutazione di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000.

La Commissione VIA-VAS ha espresso parere positivo, ritenendo che l’intervento “non determinerà incidenze significative né pregiudicherà il mantenimento dei siti Natura 2000”, a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni, tra cui l’aggiornamento del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, in collaborazione con ARPA Puglia.

Le prossime fasi

Con la conclusione della VIA, si apre ora la fase successiva, che prevede l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione Puglia e la redazione del progetto esecutivo.

Il nuovo collegamento tra Vico del Gargano e Vieste rappresenta un tassello fondamentale nel più ampio disegno di ammodernamento della viabilità garganica, volto a migliorare l’accessibilità di un territorio che, pur ricco di bellezze naturali e risorse turistiche, ha pagato per anni le conseguenze di infrastrutture limitate e percorsi tortuosi.

Con l’approvazione della VIA, il progetto entra così nella sua fase decisiva, con la prospettiva di dare finalmente forma a un’infrastruttura strategica per lo sviluppo sostenibile del Gargano e dell’intera Capitanata.

