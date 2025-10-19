Paolo Campo: “La politica è vera quando diventa comunità” (FOTO VIDEO)

Foggia, 19 ottobre 2025 – “La politica è vera, qualche volta sa essere anche toccata”. Con queste parole, l’avvocato Paolo Campo, consigliere regionale uscente del Partito Democratico e candidato alla riconferma alle elezioni regionali della Puglia 2025, ha voluto sottolineare il valore umano e comunitario dell’impegno politico.

Intervenendo in occasione di un incontro con cittadini e sostenitori, Campo ha definito l’appuntamento come “uno studio di comunità”, evidenziando che “quando c’è uno spazio di comunità di questo tipo, vuol dire che è già stato raggiunto qualcosa di importante. Poi vedremo se la città saprà comprendere questo messaggio”.

Il rapporto con i cittadini

“Da questo si vede che il popolo ti ama, al di là di quel che si dice”, ha aggiunto Campo, parlando di un legame diretto con la cittadinanza che va oltre le logiche di partito. “È un buon inizio – ha commentato – anche se non so cosa si dica, perché devono pur dire qualcosa, non avendo molti argomenti. Sono preparato, è questione di ogni anno”.

Nel corso del suo intervento, l’esponente del PD ha riconosciuto le difficoltà del percorso politico: “Non sono mai stato un successo florido e continuativo, perché c’è la parte politica, ancora”. Parole che denotano consapevolezza e un approccio realistico alla competizione elettorale.

Concludendo, Campo ha ringraziato il pubblico e gli organizzatori dell’incontro: “Grazie, grazie Paolo per qualche attimo”, ha detto, congedandosi tra gli applausi.