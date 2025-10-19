San Cesareo (Roma) – Un dramma sfiorato si è trasformato in una storia di salvezza grazie al sangue freddo e alla prontezza di un sacerdote. Un uomo di 47 anni ha tentato di togliersi la vita durante una diretta su TikTok, ma è stato salvato dall’intervento di padre Corrado Puliatti, prete ortodosso noto per il suo impegno sociale e nella lotta alla criminalità.

Tutto è avvenuto nel corso di una live del gruppo “Amici per caso”, una comunità virtuale nata per sostenere persone in difficoltà. Durante la trasmissione, il 47enne è comparso in video visibilmente scosso, in lacrime. “Diceva di non farcela più, che aveva mandato via la compagna e se ne era pentito. A un certo punto ha mostrato una corda, spiegando che voleva usarla per impiccarsi”, ha raccontato padre Puliatti al Corriere della Sera.

Capito il pericolo, l’organizzatrice della diretta ha silenziato tutti i partecipanti per permettere al sacerdote di parlare con l’uomo. “Ho cercato di tranquillizzarlo, poi con una scusa mi sono disconnesso e ho contattato subito i carabinieri di San Cesareo”, ha spiegato il prete.

L’intervento dei carabinieri

Le forze dell’ordine sono riuscite a localizzare rapidamente l’abitazione del 47enne. Dopo un iniziale rifiuto, l’uomo ha accettato di fornire il proprio numero di telefono e di continuare il dialogo con il sacerdote tramite una videochiamata su WhatsApp. Nel frattempo, i militari hanno fatto irruzione in casa, impedendo il gesto estremo.

Il 47enne, in stato di forte alterazione, è stato affidato alle cure del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Nei giorni successivi, avrebbe avuto un breve contatto con l’organizzatrice della diretta, ma – secondo quanto riferito – “non ricordava nulla di quanto accaduto”.

“TikTok può salvare, ma serve consapevolezza”

Per padre Puliatti, l’episodio dimostra il potere ambivalente dei social network: “Stavolta TikTok è stato uno strumento di salvezza, ma il web non può sostituirsi ai genitori. Il social è come una Ferrari: se non sai guidarla, vai a sbattere. Serve maggiore controllo e tutela, soprattutto per i più giovani”.

Il gesto tempestivo del sacerdote e la rapidità d’azione delle forze dell’ordine hanno trasformato una tragedia annunciata in un atto di speranza.

Lo riporta il tgcom24.com.