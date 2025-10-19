Edizione n° 5859

Santoro firma il personal best alla Neapolis Half Marathon: 1h10'40'' di grinta e cuore

È stata una gara insidiosa dal punto di vista tecnico, ma paesaggisticamente spettacolare

Santoro firma il personal best alla Neapolis Half Marathon: 1h10'40'' di grinta e cuore

ph foto FB Valerio santoro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Ottobre 2025
Manfredonia

Un’altra prestazione da incorniciare per Valerio Santoro, che alla Neapolis Half Marathon ha fermato il cronometro su 1h10’40’’, siglando il proprio personal best sulla distanza dei 21,097 km. Un risultato di altissimo livello, frutto di preparazione, determinazione e passione, ottenuto su un percorso tanto suggestivo quanto impegnativo. «È stata una gara insidiosa dal punto di vista tecnico, ma paesaggisticamente spettacolare» racconta Santoro. «Ho corso completamente in solitaria, mantenendo un passo medio di 3’18’’ al chilometro, oltre le aspettative prefissate».

Nonostante l’impegno e la fatica, l’atleta è arrivato al traguardo con una sensazione di controllo e forza, frutto della preparazione orientata alla maratona: «La gara è stata affrontata come un test in vista della prossima maratona. Gli allenamenti mirati hanno fatto la differenza, permettendomi di chiudere in progressione e con ottime sensazioni».

Un successo che non sarebbe stato possibile senza il supporto delle persone più care: «Ringrazio la mia famiglia, che mi sostiene sempre anche quando devo rinunciare ai pochi giorni di riposo per allenarmi. Vi amo. Un grazie speciale a mio fratello Dario, la mia spalla forte, sempre al mio fianco».

Un pensiero va anche alla Polisportiva Eppe Merla, la squadra con cui Santoro condivide ogni traguardo e ogni sorriso: «Abbiamo trascorso due giorni splendidi tra amicizia e sport, portando a casa ottimi risultati».

Infine, i ringraziamenti agli sponsor e ai sostenitori che accompagnano questa stagione straordinaria: Lo Specialista Gianluca Vallese, Giuseppe De Filippo – Stato Quotidiano, Ital Brokers di Emanuele Zuccaro, TM Costruzioni di Matteo Triggiani, Gianni Di Cosmo – Di Cosmo Carni & Food, e Sottolestelle.

Una stagione da ricordare per Santoro, che continua a collezionare prestazioni di spessore e guarda con entusiasmo ai prossimi appuntamenti. La maratona si avvicina, e le premesse fanno sognare.

