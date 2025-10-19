Edizione n° 5859

Storico Valentino Rossi: trionfa a Indianapolis 17 anni dopo il successo in MotoGP

ROSSI Storico Valentino Rossi: trionfa a Indianapolis 17 anni dopo il successo in MotoGP

La storia si ripete. Diciassette anni dopo l’indimenticabile vittoria in MotoGP, Valentino Rossi torna a imporsi sul leggendario circuito di Indianapolis.

(ph: MOTOGP)

(ph: MOTOGP) ARCHIVIO 2015

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Ottobre 2025
Il profilo // Sport //

(gazzetta dello sport). La storia si ripete. Diciassette anni dopo l’indimenticabile vittoria in MotoGP, Valentino Rossi torna a imporsi sul leggendario circuito di Indianapolis.
Era il 14 settembre 2008 quando il “Dottore” conquistava il successo negli Stati Uniti al termine di un intenso duello con Nicky Hayden, interrotto anzitempo dal maltempo. Quella vittoria risultò decisiva per spianargli la strada verso l’ottavo titolo mondiale.

Oggi, a distanza di quasi due decenni, Valentino torna sul gradino più alto del podio nello stesso luogo, ma in una veste completamente diversa: al volante della Bmw M4 GT3 Evo numero 46 del team WRT.
Insieme ai compagni Charles Weerts (Belgio) e Kelvin van der Linde (Sudafrica), il campione italiano ha conquistato la 8 Ore di Indianapolis, confermando il suo straordinario talento anche nel mondo delle quattro ruote.

Una vittoria segnata ancora dalla pioggia

Come nel 2008, anche questa volta il meteo ha giocato un ruolo determinante. A poco più di un’ora dal termine, la direzione gara è stata costretta a sospendere la corsa esponendo la bandiera rossa, a causa dei forti temporali e dei fulmini caduti nei pressi del tracciato.

Alla ripartenza, la strategia del team WRT si è rivelata decisiva: van der Linde ha effettuato il pit stop nel momento perfetto, guadagnando la testa della corsa.
Un’ulteriore bandiera gialla, provocata da un guasto alla Mercedes #80 del team Lone Star Racing, ha preceduto il ritorno della pioggia battente e la neutralizzazione dei tempi.

La Bmw M4 numero 46 ha così tagliato il traguardo in prima posizione, davanti alla Mercedes #88 del team GruppeM Racing guidata da Maro Engel, Luca Stolz e Tom Kalender. Terza un’altra Bmw del team WRT, la numero 777, con Al Faisal Al Zubair, Augusto Farfus e Raffaele Marciello a completare il podio.

Rossi: “Vincere qui è sempre speciale”

Vincere a Indianapolis è qualcosa di unico,” ha commentato un emozionato Rossi al termine della gara. “Questa pista mi ha dato tanto anche in passato, e tornare qui con un’altra vittoria, dopo tanti anni e in una disciplina diversa, è davvero speciale.”

Con questo successo, Valentino Rossi conferma la sua capacità di reinventarsi e restare competitivo ai massimi livelli, anche nel panorama delle gare endurance.
Un’altra pagina di storia scritta dal campione di Tavullia, che continua a far sognare i suoi tifosi… anche a quattro ruote.

fonte gazzetta dello sport

