Edizione n° 5859

BALLON D'ESSAI

SPORTELLI // Manfredonia ricorda il Capitano Saverio Sportelli a un anno dalla scomparsa
18 Ottobre 2025 - ore  15:14

CALEMBOUR

FOGGIA // Donna muore e parenti aggrediscono soccorritori a Foggia
19 Ottobre 2025 - ore  11:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Xylella nel Gargano. Si teme che l’area infetta sia molto più ampia

FOGGIA Xylella nel Gargano. Si teme che l’area infetta sia molto più ampia

L'allarme di Confagricoltura Puglia: "Tutta l’olivicoltura nazionale dovrebbe sentirsi minacciata dal batterio”

L'allarme di Confagricoltura Puglia: "Tutta l’olivicoltura nazionale dovrebbe sentirsi minacciata dal batterio”.

IMMAGINE ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

“Temiamo fortemente che le 47 piante colpite da Xylella fastidiosa rinvenute a Cagnano Varano, nel Gargano, siano solo una parte degli alberi infetti. Oltre 400 km percorsi in circa 15 anni sono la dimostrazione di quanto tutta l’olivicoltura nazionale si debba sentire minacciata dal batterio”.

Lo fa sapere Confagricoltura Puglia. Le analisi condotte dal Centro di ricerca “Basile Caramia” di Locorotondo e dal Dipartimento SAFE dell’Università di Foggia, hanno accertato la presenza del batterio, mentre il CNR di Bari ha caratterizzato la sottospecie come pauca.

Al momento è stata istituita un’area delimitata con zona infetta e zona cuscinetto dove sono scattate le misure di eradicazione previste dal regolamento europeo. La provincia di Foggia, con oltre 34mila aziende olivicole, produce circa il 15% dell’olio pugliese.

Lo riporta rainews.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.