“Temiamo fortemente che le 47 piante colpite da Xylella fastidiosa rinvenute a Cagnano Varano, nel Gargano, siano solo una parte degli alberi infetti. Oltre 400 km percorsi in circa 15 anni sono la dimostrazione di quanto tutta l’olivicoltura nazionale si debba sentire minacciata dal batterio”.

Lo fa sapere Confagricoltura Puglia. Le analisi condotte dal Centro di ricerca “Basile Caramia” di Locorotondo e dal Dipartimento SAFE dell’Università di Foggia, hanno accertato la presenza del batterio, mentre il CNR di Bari ha caratterizzato la sottospecie come pauca.

Al momento è stata istituita un’area delimitata con zona infetta e zona cuscinetto dove sono scattate le misure di eradicazione previste dal regolamento europeo. La provincia di Foggia, con oltre 34mila aziende olivicole, produce circa il 15% dell’olio pugliese.

Lo riporta rainews.it