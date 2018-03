Fondi Ue. Bordo: Bene Trigilia, ora programmi e non etichette

Di:

Roma – “PIENA sintonia con il ministro Trigilia per la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020. Servono ‘meno programmi ma più veri, non etichette’. Gli errori commessi in passato devono insegnarci a contrastare la frammentazione dei progetti e a trasformare le risorse europee in grandi risorse nazionali mettendo tra parentesi localismi e arroccamenti. I fondi, come ha ricordato il ministro, sono per le Regioni, non delle Regioni”. Così il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Cameraal termine dell’audizione del ministro per la Coesione Territoriale Carlo Trigilia davanti alle Commissioni Riunite V e XIV.

“Bene, dunque, – prosegue Bordo – insistere su internazionalizzazione, innovazione, digitalizzazione e capitale umano. Per superare la crisi, e tornare ad essere competitiva, l’Italia ha bisogno di concentrarsi su produzioni specializzate aprendo le porte alle nuove tecnologie. Questo vale per il Nord ma soprattutto per il Sud dove le imprese più deboli vanno incoraggiate a rendersi autonome sul piano internazionale. E nel Mezzogiorno dobbiamo concentrare gli sforzi anche per rendere piu’ accessibile e fruibile l’immenso patrimonio artistico e culturale e puntare sulla formazione del capitale umano”.

“Per il Meridione poi – aggiunge Bordo – bisogna programmare anche interventi infrastrutturali che favoriscano la mobilità. Non e’ piu’ tollerabile, infatti, che l’alta velocita’ tagli fuori il Sud Italia”.

“Aspettiamo dunque l’accordo di Partenariato, che dovrebbe essere presentato a breve, e siamo convinti – conclude Bordo – che il governo sapra’ cogliere indicazioni e suggerimenti arrivati dalle Commissioni e per i quali mi sto personalmente battendo”.

