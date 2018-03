Foggia ritorna a tuonare. Bomba da “Inglese”

Di:

Foggia. Dopo la bomba carta al Pro Shop esplosa due giorni fa, Foggia si risveglia in piena notte con un altro boato. Al noto negozio di abbigliamento ” Inglese”, in Corso Giannone, 34, è stata fatta esplodere la saracinesca con una bomba, presumibilmente di carta. Il boato è stato avvertito in gran parte della città ed è stato molto fragoroso. Sul posto vi sono i Carabinieri che hanno già delimitato l’area interessata dalla deflagrazione. Non si esclude la matrice del racket, che a quanto pare è tornato a incutere paura e, probabilmente, a chiedere il pizzo. Sul posto i proprietari dell’esercizio commerciale, che sono in lacrime. Nello scoppio sono state colpite alcune auto parcheggiate lungo il bordo della strada e sono andati in frantumi i vetri di un’abitazione al primo piano del palazzo di fronte. Non si conoscono i danni né al locale, né a quelli limitrofi né all’abitazione sopra il negozio. Erano mesi, dall’altro ieri, che non si udivano a Foggia boati per bombe sicuramente della mala locale. Sono in corso i rilievi del caso e le indagini.

FOTOGALLERY



(A cura di Nino Baratta – nicobaratta@alice.it)