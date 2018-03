Legambiente Puglia ‘a gamba tesa’: “deposito gpl a Manfredonia? NO”

Immagine d'archivio Energas Spa - https://lh3.googleusercontent.com

Bari. ”Legambiente Puglia prende le distanze dalla nota stampa pubblicata su una testata dauna secondo la quale esisterebbe una collaborazione tra Energas e l’associazione ambientalista, finalizzata a realizzare un’oasi verde di oltre 20 ettari accanto al deposito costiero Gpl che si vorrebbe portare nell’area industriale di Manfredonia. Come già ribadito meno di un mese fa la Legambiente è contraria al progetto proposto da Energas ed immagina per il Golfo di Manfredonia un tipo di economia che rivesta ben altra importanza nella blue economy dell’Adriatico. La storia ambientale e industriale di Manfredonia è ben chiara e non si può proporre oggi un nuovo impianto a rischio di incidente rilevante nel porto industriale, a 2 miglia dal centro storico”.

