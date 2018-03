Calcio: Bari-Carpi 2-0

ph Stadio San Nicola (settembre 2015) immagine d'arcHivio

Di:



(ANSA) – BARI, 19 NOV – Prima vittoria dell'era Colantuono per il Bari al San Nicola: i pugliesi hanno battuto 2 a 0 un Carpi volitivo nel primo tempo, grazie a due fiammate ad inizio ripresa. Davanti a quindicimila spettatori gli emiliani hanno sfiorato in avvio il vantaggio con Letizia e De Marchi, poi il Bari ha trovato le distanze tra i reparti e reclamato un rigore alla fine della frazione (fallo su De Luca).

