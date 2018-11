Di:

Accademia Manfredonia è ormai una realtà consolidata in tutta la provincia di Capitanata, sia con la scuola calcio che con il settore giovanile.

La conduzione societaria dei tre giovani sipontini Nicola Mangano, Raffaele Collicelli e Paolo Schiavone , coadiuvati da uno staff di istruttori, mister qualificati e dirigenti di comprovata esperienza sono la marcia in più.

Al quinto anno di attività, dopo numerosi riconoscimenti dovuti all’ottimo lavoro svolto con la scuola calcio, inizia a dare i suoi frutti il settore giovanile, difatti gli accademici, attualmente, sono i protagonisti nel campionato under 15 e under 17 grazie all’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico composto: dal mister La Torre G. e dal suo secondo Fiananese L. per quanto riguarda la categoria giovanissimi (under 15), mister Piccoli F. e Caratù G., per la categoria allievi(under 17) e dal preparatore dei portieri Franco Triventi. Il progetto dell’accademia prevede l’utilizzo dei ragazzi sotto età in entrambe le categorie, al fine di anticipare la maturazione calcistica ed essere più pronti in campionati superiori. In quest’ottica la società ha deciso di iscrivere nel campionato under 15 una seconda squadra, composta esclusivamente dai 2006, affidata al duo Totaro- Nuzziello. Il progetto sul settore giovanile è ambizioso tant’è vero che l’Accademia Manfredonia ha stipulato una convenzione con la società che gestisce il nuovo centro sportivo “Stella Maris”, dedicando a questo gruppo l’utilizzo dell’impianto per le sedute di allenamento.

Per quanto riguarda la scuola calcio, un altro importante tassello è stato aggiunto, in questi giorni, la società ha ottenuto dalla Provincia l’autorizzazione ad utilizzare l’impianto sportivo del polo scolastico “R. Fermi”. All’interno della struttura , si svolgeranno attività motorie e coordinative, metodologie che utilizzano le scuole calcio delle società professionistiche.

Socio Fondatore Nicola Mangano”purtroppo a Manfredonia si può costruire poco per il settore giovanile per la mancanza di spazi, ma noi con la collaborazione dei tecnici e dei ragazzi siamo sempre disposti a fare sacrifici e a sottoscrivere convenzioni, accollandoci le relative spese. Ritornando alle nostre tre squadre siamo ad un buon punto e siamo lusingati che la Spal, società che milita nel massimo campionato italiano, segue con molta attenzione 4/5 dei nostri atleti .”

Paolo Schiavone “ il consenso è cresciuto in maniera esponenziale e ci gratifica molto anche perché non agiamo in regime di monopolio, vuol dire che la strada che stiamo seguendo è quella giusta, aver investito nelle strutture alternative al Miramare, nel lungo periodo alzerà la qualità del nostro lavoro …”

Raffaele Collicelli: “ credo che i progetti seri, legati, esclusivamente, alla crescita dei ragazzi e non ad atro, paga sempre, difatti, questa realtà ha sviluppato un fattore di aggregazione sociale di grande impatto.

