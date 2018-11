Calcio. Il Manfredonia supera lo Sport Lucera

Di:

I sipontini superano brillantemente la sfida in trasferta contro lo Sport Lucera

Cronaca: Al 21° minuto del 1° tempo, il Manfredonia passa in vantaggio con la rete di Pasquale Trotta. Al 1° minuto del 2° tempo, rete di Santoro. Lo Sport Lucera non si arrende ed accorcia le distanze con il goal di Pellegrino. Al 30° Recchia ipoteca la vittoria per il Manfredonia.

Formazioni:

Manfredonia: Ciribe, Granatiero, Simone, Laboragine, Sementino, Ola, Trotta, Cicerelli, Santoro, Recchia, SToppiello.

All.: Agnelli Luigi.

A Disposizione: Lioce, Monaco, Rubino, Lupoli, Conticelli, Pipoli Gabriele, Olivieri, Esposto, Lannunziata.

Sport Lucera: Valente, Santarelli, Tadili, Daluiso, Favulli, Sané, Pellegrino, Zazzera, Ungaro, Bruno, De Blasio.

All.: Bertozzi Alfredo.

A Disposizione: Consalvo, Greco, Paciello, Danese, D’Angelo, D’Avella, Bellapianta, Fiore.

Arbitro: Leo Alessandro (Sezione Di Foggia.)

Risultati Altre Gare

Soccer Modugno-Borgorosso Molfetta 1-4

Virtus Molfetta-Canosa 0-0

GC Cerignola-United Sly 1-3

FC Manfredonia-Real Sannicandro 1-2

Nuova Daunia-Foggia Incedit 2-2

Sport Lucera-Manfredonia 1-3

Virtus Andria-Calcio Palo 2-0

Ideale Bari-Stornarella 0-1

Classifica

United Sly 25

Manfredonia 21

Borgorosso MolFetta 18

Canosa 17

Virtus Andria 16

Stornarella 16

Virtus Molfetta 14

Soccer Modugno 12

FC Manfredonia 12

Ideale Bari 10

Real Sannicandro 9

Nuova Daunia 8

Foggia Incedit 8

Sport Lucera 7

GC Cerignola 7

Calcio Palo 3

Prossimo Turno, 10° Giornata, 25/11/2018

Borgorosso Molfetta-Virtus Andria

Calcio Palo-Ideale Bari

Canosa-GC Cerignola

Foggia Incedit-Sport Lucera

Manfredonia-Virtus Molfetta

Real Sannicandro-Nuova Daunia

Stornarella-FC Manfredonia

United Sly-Soccer Modugno

A cura di Sipontina Prencipe