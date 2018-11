Campi Diomedei. SI invia richiesta di accesso agli atti

Di:

Foggia. In data venerdì 16 c.m. abbiamo inviato a mezzo *PEC *alla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio *per le province di BAT e Foggia, *una richiesta di accesso agli atti “generalizzato” (IN ALLEGATO)* per poter meglio comprendere chi abbia ispirato la suddetta Soprintendenza con gli “ulteriori approfondimenti istruttori sollecitati da più Enti,

Associazioni, Istituzioni tra cui l’Istituto Regionale di Incremento Ippico” citati nel provvedimento emanato

«Apprendiamo dal provvedimento di *interruzione* *dei lavori* – afferma *Mario Nobile*, Segretario di *Sinistra Italiana Foggia *– la circostanza che gli approfondimenti istruttori richiesti all’Ente siano stati sollecitati tra gli altri, dall’*Istituto Regionale Incremento Ippico* che, come è noto, *è stato soppresso da una l.r. 9/1993*, rendendo quanto meno dubbia la legittimazione a sollecitare la Soprintendenza. La *cittadinanza ha il diritto di ricevere chiarimenti* su questo aspetto molto controverso che dà adito ai presunti *condizionamenti politici* alla base dello stop ai lavori».

«E’ importante ricordare – aggiunge *Regina Barile*, componente della Segreteria di *SI Foggia* – che il progetto di riqualificazione del *Parco “Campi Diomedei”* ha un notevole rilievo per il *rilancio e la rigenerazione urbana ed economica* di una zona centralissima, a ridosso del *Dipartimento di Economia*, in tal senso ribadiamo l’urgenza di far ripartire i lavori invitando Comune e Regione a risolvere il problema autorizzando e finanziando lo spostamento dei cavalli presso *Masseria Giardino*. I cittadini e le cittadine foggiane, ma anche le migliaia di studenti medi ed

universitari pendolari e fuori sede, hanno il diritto di godere di quel

grande* polmone verde*».

*Sinistra Italiana Foggia e Capitanata