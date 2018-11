Elezioni amministrative. Azzarone: “Subito un tavolo tra partiti”

Di:

Foggia. “Il Partito Democratico invita le forze politiche e civiche che sostengono il governo della Regione a condividere da subito, in un tavolo provinciale, l’azione politica e programmati-ca utile a competere alle elezioni amministrative del 2019 con la prospettiva di vincerle e di governare le città della Capitanata che andranno al voto”. E’ il percorso politico indicato dalla segretaria provinciale del Partito Democratico foggiano Lia Azzarone alla Direzione provinciale, riunitasi il 16 novembre, e condiviso dall’organismo all’esito di un articolato dibattito.

“Abbiamo confermato appieno la linea indicata dalla Direzione regionale per le prossime scadenze elettorali e per le Regionali del 2020 – commenta Azzarone – perché siamo convinti della necessità di attivare un percorso inclusivo fondato sulle componenti di sini-stra, civiche, centriste e movimentiste che insieme al Partito Democratico governano la Regione Puglia.

In Capitanata si voterà in 18 Comuni, a partire da Foggia, e più della metà della popola-zione provinciale sarà chiamata ad eleggere sindaci e consiglieri comunali. C’è l’opportunità, dunque, per svolgere un ragionamento politico di ampio respiro, ed è quello che il Partito Democratico intende fare partendo dall’invito al confronto immediato dei partiti e delle aggregazioni politiche e civiche che mirano a costituire governi locali capaci di agire positivamente su temi come la qualità dei servizi, l’innovatività dello svi-luppo economico, la tutela ambientale diffusa.

Il Partito Democratico concorre alle elezioni per vincerle, con la consapevolezza che le proprie forze da sole non bastano – conclude Azzarone – abbiamo la necessità di allargare il campo, di espandere la capacità attrattiva del PD e del centrosinistra per offrire ai cit-tadini e agli elettori una proposta politica e programmatica degna della loro fiducia e del loro voto”.