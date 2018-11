Esito del Consiglio provinciale del 19 novembre

Di:

Foggia. All’appello del Segretario Generale, Giacomo Scalzulli, erano presenti oltre al Presidente Nicola Gatta, i Consiglieri: Pasquale Cataneo, Leonardo Cavalieri, Gaetano Cusenza, Rosario Cusmai, Giuseppe Mangiacotti, Giuseppe Pitta, Angelo Riccardi, Pasquale Russo, Michele Sementino,Tommaso Sgarro, Joseph Splendido e Raimondo Ursitti.

Dopo l’esame sull’elezione del Presidente a norma del Capo II Titolo II del D. Lgs 267/2000, il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha effettuato il giuramento.

Sono stati approvati all’unanimità gli accapi relativi alle linee programmatiche di mandato (2018-2022) del Presidente Gatta, con il contestuale accoglimento di alcuni emendamenti presentati dal Consigliere Cataneo ed il Regolamento Provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A,P.) con la relativa abrogazione del Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione e riscossione della relativa tassa (T.O.S.A.P.).

Durante la discussione degli accapi all’ordine del giorno sono intervenuti: il Presidente Gatta ed i Consiglieri: Cataneo, Cusmai, Cavalieri, Mangiacotti, Pitta, Riccardi, Sgarro ed Ursitti.

Di seguito si riportano gli ambiti di intervento relativi alle linee programmatiche di mandato (2018-2022):

-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

– ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

– TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

– ASSETTO DEL TERRITORIO

– SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

– TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ

– SOCCORSO CIVILE

– DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

– SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÁ

– ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

fotogallery Enzo Maizzi