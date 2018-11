Foggia. Evasione: arrestato foggiano

Di:

Foggia. Nella giornata del 17 novembre, Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia – Sezione Antidroga hanno tratto in arresto Apruzzese Giuseppe, classe 1998 per il reato di evasione.

Nella mattinata di sabato, i Poliziotti si presentavano presso l’abitazione del suddetto per notificare un decreto di fissazione dell’ interrogatorio di garanzia, poiché il predetto si trovava agli arresti domiciliari in seguito all’arresto avvenuto in data 15 novembre u.s. nell’ambito dell’operazione “Piazza Mercato” da parte della Squadra Mobile di Foggia.

All’atto della notifica l’Apruzzese veniva sorpreso dagli Agenti fuori dall’abitazione mentre confabulava con altre persone, violando le prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari. Alla vista degli agenti faceva rientro a casa.

Il suddetto veniva tratto in arresto e dopo le formalità di rito condotto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la propria abitazione.

Redazione StatoQuotidiano.it