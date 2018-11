Di:

Il Nuovo Centro di Documentazione Storica di Manfredonia comunica che Sabato 24 novembre 2018 alle ore 18.00 presso l’Auditorium “C. Serricchio” di Palazzo Celestini avrà luogo la presentazione del libro “Lacrime di Primavera” di Tommaso Prencipe. Di seguito pubblichiamo una riflessione sul libro.

LACRIME DI PRIMAVERA DI TOMMASO PRENCIPE

Il libro è la storia vera di Matteo, nonno dell’autore, e della Comunità delle Grotte di Ruggiano – Frazione Montagna che si svolge all’interno di due vicende storiche italiane del primo Novecento: la Grande Emigrazione verso l’America e la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, di cui ci aiuta a comprenderne il senso e le caratteristiche, i valori ed i disvalori. A tal fine è molto utile anche la relativa e ricca bibliografia di riferimento indicata nell’appendice del libro che comprende film, documentari, sitografia.

ROMANZO STORICO DI UNA PERSONA, UNA COMUNITA’, UNA NAZIONE, LA NOSTRA ITALIA NEL PRIMO NOVECENTO

Il romanzo si compone di tre capitoli intitolati significativamente “ci succhiano il sangue”, “ci dobbiamo sradicare da questa terra ingrata”, “tra bagliori di cannonate e sibili di proiettili”. Racconta l’esperienza di un uomo attivo e combattivo, un uomo curioso, amante della propria terra, consapevole dell’enormi ingiustizie sociali, che cerca di migliorare le proprie misere condizioni di vita in tutti modi possibili, anche emigrando in America, portando, comunque, dentro di sé la bellezza ambientale e il valore sociale della propria comunità.

La sua, perciò, è un esperienza di vita ordinaria perché è comune a tantissimi uomini, famiglie, Comunità agricole-montane in tutta l’Italia del tempo, e, contemporaneamente, straordinaria perché si apre e si collega, prima, a quel mondo completamente nuovo, rappresentato come quasi magico e paradisiaco, dell’America con l’emigrazione e, poi, alle vicende della Prima Guerra Mondiale, in tutta la sua tragicità.

La nuda e cruda descrizione dei fatti realmente accaduti viene illuminata e resa viva ed attuale dalle vicissitudini e dall’umanità del protagonista, per cui il romanzo riesce a renderci partecipi di un periodo centrale della storia italiana,facendocelo com-prendere non in modo libresco, ma attraverso la sua ricaduta sulla vita vissuta di una persona, di una comunità, di una nazione, la nostra Italia. Così la storia locale è e diventa non più solo periferica, ma si fa essa stessa storia generale, dato che riesce ad esprimere quegli aspetti profondi, quotidiani e più invisibili, che hanno inciso sulla vita reale delle persone del tempo ed incidono nel presente, cosa che studi accademici difficilmente riescono a rappresentare.

Il libro è, quindi, un romanzo storico in tutta la sua totalità perché è storia di una persona, una Comunità, una nazione, la nostra Italia.

IL SENSO DELLA COMUNITA’ E LA DIMENSIONE SOCIO-ANTROPOLOGICA DEL LIBRO

Così l’autore nel libro tratteggia con poche parole tale comunità: “il nucleo dei residenti abita in grotte scavate nel vivo della roccia per niente igieniche. Queste accolgono animali domestici sistemati accanto al letto. Il putridume ed il tanfo di queste misere abitazioni fanno da padrone. La Comunità delle Grotte vive, sin dalla sua nascita una vita stentata, misera, quasi penosa, relegata ai bordi di una società sconosciuta. Qui alle grotte però, gli occhi non trovano ostacoli per spaziare verso l’infinito … è un scenario che ti placa l’ansia … è un oasi di pace dove solo di rado affiorano malintesi … i pensieri degli altri sono i propri. Ci si prodiga perché il vicino in difficoltà riduca i lamenti delle sue disgrazie”.

Una Comunità agricolo-montana, la Comunità delle Grotte, viene rappresentata in tutta la sua ricchezza e valore, con le sue regole morali e il saper fare pratico e tecnico, la costruzione e l’uso di strumenti di lavoro, gli usi e costumi, le relazioni profondamente solidali. Non è una società arretrata dove vivono “I TROGLODITI DELLA MONTAGNA”, come siamo abituati e condizionati a considerarla, ma una comunità profondamente solidale e coesa, solida nei valori fondamentali che guidano la vita individuale e sociale, strettamente legata alla terra ed agli animali da cui ricavano l’essenziale per vivere e verso cui, perciò, c’è grande rispetto, se non amore.

Il romanzo, perciò, è anche un libro di socio-antropologia perché Tommaso Prencipe ne utilizza tecniche specifiche di indagine quali “ LE STORIE DI VITA”, e L’OSSERVAZIONE PARTECIPANTE per descrivere la storia sociale della comunità dall’interno, come uno studioso che vive in sintonia con la stessa comunità, ne è in realtà un componente, cogliendone le più minute articolazioni e condizioni tipiche di vita.

Una di queste condizioni, molto dolorosa ma necessaria, definita dall’antropologia come rito di passaggio è che l’età adulta, età delle responsabilità, del senso del dovere e dell’impegno lavorativo, viene raggiunta subito, saltando l’adolescenza ed in gran parte anche l’infanzia, come è esemplificato dalla prima parte della vita di Matteo.

La nascita di Matteo è un evento pubblico e sociale. È tutta la comunità che festeggia risvegliando in sé desideri e grandi aspettative, nascoste e quasi represse, proiettate sul bambino. Egli infatti non dovrà come loro vivere nella miseria estrema, ma dovrà scegliersi il mestiere più bello del mondo, che, come dice la madre Maria Felicia è “il maestro, il dottore, l’avvocato, il sindaco, il papa, il re”. Ben presto la realtà e le regole di vita della comunità si impongono e Matteo, pur privilegiato perché è tra i pochi che frequenta la scuola elementare, deve nei pomeriggi aiutare i genitori nei lavori e durante l’estate viene mandato a garzone da un proprietario a pascolare e custodire pecore per contribuire al reddito di famiglia. A meno di 10 anni deve imparare ad attraversare Bosco Quarto, percorrendo 15 Km tra andata e ritorno, da solo, superando la paura, per raccogliere e trasportare il carico di patate sul mulo. A 12 anni, al momento della mietitura deve lavorare e viene assunto come legante, colui che lega i fasci di spighe di grano, al servizio di tutte le incombenze richieste dai mietitori. Egli stesso poi, divenuto giovanissimo mietitore, a 15 anni deve vendersi per 2 lire per 10 ore al giorno al mercato delle braccia, che allora si teneva a Manfredonia, in Largo San Lorenzo e Largo Maddalena.

I TROGLODITI DELLA MONTAGNA E LA CULTURA ANTROPOLOGICA COME RISORSA CENTRALE CONTRO OGNI FORMA DI PREGIUDIZIO E RAZZISMO

Tradizionalmente l’antropologia ha studiato le comunità ed i popoli illetterati del mondo, (oggi studia anche le società moderne) quei popoli ritenuti incivili e senza cultura proprio per il loro non scrivere e leggere e di conseguenza inferiori, rovesciando questa ideologica e distorta visione. Come affermato da Joseph B. Casagrande in ”LA RICERCA ANTROPOLOGICA”, “laddove non esistono archivi e libri ma solo la memoria dell’uomo, l’antropologo deve necessariamente raccogliere i primi dati dalla vita, azioni e parole della gente tra cui sta e lavora, … l’antropologo è un ponte, un partecipante-osservatore … la sua ricerca si compie con l’uomo … Cercando di spiegare il senso simultaneo di unico e di universale che abbiamo nel nostro simile, l’uomo”. Perciò gli studi antropologici sono un vaccino, una grande risorsa contro ogni forma di pregiudizio e razzismo.

Claude Levi Strauss ha fortemente evidenziato questa essenziale funzione antirazzista del lavoro antropologico quando nel suo libro “Razza e storia ed altri studi di antropologia” afferma “per secoli noi europei abbiamo designato i popoli non appartenenti alla nostra civiltà come barbari, selvaggi … trogloditi. In realtà non esistono uomini senza una cultura, una mentalità, una civiltà. La civiltà nasce con l’uomo. Dovunque ci sono uomini”.

Questa funzione dell’antropologia è stata ed è centrale per combattere quel razzismo presente nella storia economico-politica del mondo occidentale che ha giustificato l’espansione colonialista e la schiavitù di interi popoli del continente africano, considerati primitivi, selvaggi, incivili, e su cui, perciò, imporre i nostri valori, i nostri costumi, la nostra mentalità e cultura superiore, producendo violenza materiale ed immateriale. Come Franz Fanon nel suo libro “I Dannati della Terra” ben esprime: “ la società colonizzata viene considerata priva di valori … I colonizzatori affermano che i valori hanno abbandonato, o meglio mai abitato il mondo colonizzato. L’indigeno viene dichiarato impermeabile all’etica, mancante di valori, ma anche negatore di valori”. Sentimento di superiorità che tante tragedie ha provocato e che periodicamente, purtroppo, si affaccia nella storia, ed è tuttora presente.

Operando come scrittore-antropologo, Tommaso Prencipe rompe gli schemi e stereotipi dominanti, dà di fatto un valore e significato antidiscriminatorio al suo lavoro, mette la sua piccola comunità e tutte le piccole e sperdute comunità al centro del mondo perché hanno una cultura, un etica, una civiltà almeno pari di qualsiasi altra società, cosiddetta benestante. La quale cultura ed etica sono la dimensione universale dell’uomo, la sua più grande conquista, il suo più grande patrimonio ed è il vaccino contro ogni forma di razzismo.

I RICCHI AGRARI ED I BRACCIANTI E CONTADINI POVERI

Matteo va a lavorare alla Masseria Cappelli, senatore e marchese, capitalista agrario abruzzese, restando sbalordito dalla ricchezza e dalla grandezza della Masseria, 5.000 ettari, “chi tanto tanto e niente niente, che spettacolo, che ingiustizia”. Entra così in contatto con una nuova realtà in tutta la sua crudezza: i padroni agrari che decidono tutto e si arricchiscono sempre più ed i braccianti, poveri, indigenti, proletari, che sono costretti ad accettare un salario irrisorio, appena sufficiente a non morire di fame. “Alla sera i mietitori sono più bruti che uomini”. Qui incontra lavoratori iscritti alla Lega contadina e bracciantile ed ascolta le loro riflessioni ed i loro racconti delle lotte fatte. “Tra due classi c’è un abisso insanabile, un baratro. L’una è il martello, l’altra l’incudine. Se vogliamo che padroni devono smettere di succhiarci il sangue come vampiri, dobbiamo organizzare gli scioperi così come fanno nell’Italia Settentrionale aderendo alla Lega contadina e bracciantile”. Purtroppo le lotte sindacali e sociali, pur necessarie, non sono sufficienti a modificare la situazione, anche se accende e mantiene la speranza di un mondo migliore, più giusto ed egualitario.

Matteo, quindi, così accresce la propria consapevolezza delle ingiustizie sociali comprendendo ancor più e meglio che la vita misera è dovuta anche a questa sopraffazione e sfruttamento di una classe, i proprietari terrieri, su un’altra, i braccianti e i contadini poveri “Ci succhiano il sangue” è la sintesi di questa presa di coscienza che rende il suo ritorno a casa, pur gioioso, irrequieto, spinto a ricercare continuamente e con ancor più forza una strada per migliorare la sua misera condizione. La soluzione, purtroppo, non esiste all’interno della Comunità delle Grotte né nei paesi vicini né nell’impegno delle lotte sindacali e politiche, ma va ricercata fuori, molto lontana, in America.

Silvio Cavicchia

N.B. fine prima parte; la seconda parte sarà pubblicata nei prossimi giorni

