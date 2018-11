L’Ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo va difeso e valorizzato

Di:

Su sollecitazione dei Comitati Pro-Ospedale e della Presidente della IV Commissione, la Consigliera Arcangela De Vivo, il giorno 14 novembre scorso si è tenuto, a distanza di circa due anni dal primo, il secondo Consiglio comunale monotematico incentrato sulla situazione dell’ Ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo.

Alla seduta sono state invitate tutte le figure Istituzionali e politiche del territorio e della regione a partire dall’ Assessore alla Sanità Regionale, nonché Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, i Consiglieri regionali, i Deputati locali , il Direttore Generale dell’ASL di Foggia Vito Piazzolla, tutti i Sindaci dei paesi limitrofi che sono bacino di utenza per l’ospedale di San Severo, e tutte le associazioni sensibili alla problematica dell’ospedale.

La richiesta di una seconda convocazione di un Consiglio comunale monotematico sull’ Ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo è stata necessaria per la preoccupazione degli operatori del settore e degli abitanti di San Severo e dei paesi limitrofi e per le forti criticità già emerse nel primo Consiglio Comunale monotematico svoltosi due anni fa e che ancora permangono a tutt’oggi, con un aggravio, nel frattempo, di ulteriori altri disagi, a cominciare dai reparti di Ortopedia e del Pronto Soccorso, per finire alla problematica della cucina.

Con il Piano di Riordino della Rete Ospedaliera della Regione Puglia, ai sensi del decreto Ministeriale n.70/2015 e della legge di stabilità del 28 dicembre 2015, nel 2016 il Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” ha meritato sul campo la classificazione di struttura ospedaliera di 1° livello , grazie alla professionalità di tutti i lavoratori dei vari reparti , i quali con la loro dedizione e il loro impegno hanno permesso di raggiungere gli standard di prestazioni sia quantitativi che qualitativi corrispondenti ai livelli di prestazioni previsti nel D.M.70/2015.

Prestazioni che, se non venissero mantenute per numero e qualità ai livelli stabiliti dal DM 70/2015 , potrebbero determinare un depotenziamento dei vari reparti, con la concreta possibilità che il P.O. “Teresa Masselli Mascia” venga , in un prossimo futuro, declassato dal 1° livello a Presidio Ospedaliero di Base, con la conseguenza di provocare forti disagi per la salute agli 200 mila utenti del bacino territoriale che fa capo al P.O. ”Teresa Masselli Mascia” di San Severo. Oltre al fatto che, essendo l’ ospedale posizionato geograficamente ai confini della regione Molise e della regione Campania, molti utenti potrebbero migrare negli ospedali di queste due regioni per essere curati, determinando in tal modo un danno economico per la Regione Puglia.

I cittadini, con il Consiglio comunale aperto, attendevano dal Direttore Generale dell’ASL Vito Piazzolla e dall’Assessore alla Sanità Michele Emiliano (che però era assente) delle risposte sulla mancanza di stabilizzazione dei primari nei reparti di Ortopedia (dove vi è un facente funzione da 8 anni ) e di chirurgia generale ( con un facente funzione da circa 2 anni), sulla mancanza del personale medico nei reparti di Anestesia, Ortopedia, Oculistica e nel Pronto Soccorso, questo solo per citare i casi più gravi , oltre al personale paramedico.

Ci saremmo aspettati dal Direttore Generale che fosse venuto a dirci che stava espletando i concorsi per stabilizzare i primari, i medici specializzati e il personale paramedico, che non avrebbe accorpato i reparti per mancanza di personale, che avrebbe provveduto a fornire un servizio di parto analgesia (parto indolore) al fine di valorizzare il reparto di Ginecologia-Ostetricia, che si sarebbe interessato a realizzare alcuni reparti come Urologia, Neurologia ed Oculistica, in modo che il nostro Ospedale fosse pienamente rispondente agli standard richiesti dal D.M. 70/2015.

Avremmo voluto , in sostanza, che ci fornisse un piano programmatico di come valorizzare il P.O.” Teresa Masselli Mascia” di San Severo.

Invece ci ha esposto una serie di difficoltà scaricando sul Ministero della Pubblica Istruzione la responsabilità per non aver programmato un numero adeguato di laureati in medicina e di specializzandi (anestesisti, ortopedici, oculisti etc. etc.) da utilizzare sul territorio; ha messo in evidenza la mancanza di soldi per ammodernare i vari reparti, ricordando il piano di rientro di cui soffre la sanità pugliese; successivamente ha chiamato in causa la burocrazia che ha impedito, a tutt’oggi, le autorizzazioni necessarie per utilizzare il parcheggio interrato. Per la cucina devono ancora chiarirsi le idee su cosa fare.

Purtroppo la sua disponibilità in Consiglio comunale è stata di breve durata, nonostante che l’Amministrazione per ben due volte abbia dovuto spostare la data di convocazione del Consiglio comunale per permettergli di essere presente. A distanza di due anni, un Dirigente Generale dell’ASL non può venire, in un Consiglio comunale monotematico aperto, con delle risposte evasive su tutti i fronti e senza ascoltare adeguatamente le associazioni invitate e i Consiglieri che pazientemente hanno dovuto ascoltarlo senza poter replicare opportunamente.

Gli operatori del settore (medici, infermieri, operatori socio-sanitari e tutti gli amministrativi) non possono assistere a un continuo impoverimento dei reparti e dell’intera struttura con la conseguenza di vedersi attribuire delle colpe, che essi non hanno, per un eventuale declassamento del P.O. “Masselli-Mascia “di San Severo.

I sanseveresi e tutti i cittadini limitrofi non meritano questo stato di precarietà e di incertezze riguardanti un presidio ospedaliero fondamentale per la propria salute e chiedono che la Regione dia delle risposte chiare e definitive fornendo un piano programmatico in cui siano chiari le modalità e i tempi su come poter valorizzare il P.O. “Masselli-Mascia “.

IL Consigliere comunale

Antonio Giuseppe Bubba