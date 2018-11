Manfredonia, Meritocrazia ed alti valori morali sono alla base dell’evento dell’anno “Virgo Fidelis”

Di:

L’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Manfredonia, in collaborazione con l’ITE Toniolo, hanno tenuto presso l’auditorium del Toniolo la festa della Patrona dell’Arma dei Carabinieri “Virgo Fidelis”, al fine di promuovere, favorire e valorizzare le eccellenze, il protagonismo dei cittadini del territorio.

Francesca IAGULLI e Ottavio DE STEFANO hanno condotto l’evento, dando voce a tutti coloro che si sono distinti per i loro meriti in campo scientifico, artistico, religioso, professionale e umano. Numerosi i premiati così come gli ospiti d’onore tra cui, la cantante Olga DONNINI, il soprano Francesca Rinaldi, l’interprete di Renato ZERO (Enzo IARULLI), il mago Hullian.

Degno di nota, il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero di Grazia e Giustizia, della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, del Parco Nazionale del Gargano, del Comune di Manfredonia e dell’Università LUM di Bari, che hanno sostenuto l’evento.

Marco Aquilio, Comandante Provinciale di Foggia dell’Arma dei Carabinieri premiato dal viceprefetto di Fggia dott.ssa Daniela Lupo;

Ludovico Vaccaro, Procuratore della Repubblica di Foggia, premiato dal sottosegretariio alla Giustizia Jacopo Morrone;

Giampiero Di Florio, Procuratore della Repubblica di Vasto, premiato dal sottosegretariio alla Giustizia Jacopo Morrone;

Massimo Casanova, premiato dal sottosegretariio alla Giustizia Jacopo Morrone;

Don Tonio Dell’Olio è Presidente della Pro Civitate Christianadi Assisi, premiato da Michele Trotta Presidente ANC;

Ottavio Di Cillo, premiato da Paolo Balzano

Violetta Plotegher, premiata da Maria Minervini;

Nino Messina, Direttore Amministrativo dell’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti, premiata da Maria Minervini;

Francesco Albergo, Direttore Operativo della LUM School of Management, premiato dal dirigente ITE Pellegrino Iannelli

Prof. Ssa Angela Mongelli, premiata da Pierpaolo D’Arienzo e Giuseppe totaro, Sindaco e Assessore di Monte Sant’Angelo:

Annalisa Prencipe,Direttore della Scuola Universitaria Bocconi, premiata da Marcello Ventura

Nunzio Casalino, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale premiato da Salvatore Costa (ANC);

S.E. Mons. Santo Marcianò, premiato da S.E. Mons. Luigi Renna;

Prof. Michele Illiceto, premiato da Pierfrancesco Muriana (dirigente Polizia di Stato)

Flavia Cerino, Avvocato e docente di materie giuridiche, premiata da on. Antonio Tasso;

Salvatore Pastorello, premiato dall’ing. Guido De Feudis;

Ciro Del Vecchio, Capitano di Vascello, premiato da Giandiego Gatta

Pasquale Guerra , Ammiraglio di Divisione, premiato da Salvatore Costa (ANC)

Pietro Nicola Salvatore, Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, premiato dal capitano CC Giuseppe Zago;

Lelio Del Re, Capitano di Vascello, premiato dal manager Matteo La Torre

Nicola D’Aloisio, Architetto, premiato da LuigiVerbena;

Antonio Paradiso , Dottore Commercialista e Revisore Contabile, premiato da Antonio Guastamacchio.