Ti è stata notificata una multa per una violazione al Codice della Strada. Avevi parcheggiato la tua auto in doppia fila, allo scopo di andare in farmacia a prendere un farmaco salva-vita per un tuo familiare. Il posto riservato agli utenti, davanti alla farmacia, era occupato e tu, data l’urgenza, hai lasciato la macchina in posizione irregolare, sapendo che avresti perso pochi minuti. Al tuo ritorno, hai trovato una contravvenzione sul parabrezza. Il vigile era ancora nelle vicinanze e gli hai spiegato la situazione, ma non ha voluto sentire ragioni. Ti sembra di aver subito un’ingiustizia e ti chiedi se in caso di multa: conviene fare ricorso?.

fonte www.laleggepertutti.it