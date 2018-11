Meteo Puglia: avvio discreto ma torna a peggiorare

Di:

Bari. Meteo Puglia: una pausa asciutta interesserà il Sud-Est nella prima parte della giornata con cielo poco o parzialmente nuvoloso tra Puglia, Basilicata e Molise ma senza il rischio di pioggia. Tendenza tuttavia a peggioramento a partire dalla serata con precipitazione in transito da Ovest verso Est. Temperature in aumento. Ventilazione in graduale rinforzo dai quadranti sud-orientali con mari mossi sia sul versante Adriatico che su quello ionico.

Martedì 20 Novembre

Nuovo impulso instabile con rovesci sparsi

MARTEDI’: una nuova perturbazione interessa Puglia, Molise e Basilicata portando piogge e rovesci sparsi in movimento da Sudovest verso Nordest, localmente anche a carattere temporalesco specie sulla Puglia. Fenomeni in attenuazione nella notte. Temperature in calo. Venti sostenuti da Sudovest, in rotazione da Nordovest a fine giornata. Mari mossi o molto mossi.

Mercoledì 21 Novembre

Tempo in miglioramento

MERCOLEDI’: il fronte del giorno precedente si allontana verso i Balcani contestualmente ad un rialzo della pressione. Residua variabilità al mattino con ultimi piovaschi sulla Puglia adriatica, Basilicata tirrenica, già asciutto altrove. Dal pomeriggio sereno o al più parzialmente nuvoloso. Temperature in calo nei minimi, massime in lieve aumento. Venti sino a moderati di Maestrale, mare mosso o molto mosso al largo.