“Servizio scuolabus ripreso grazie a Forza Italia e ai genitori”

Nelle settimane scorse, FORZA ITALIA è intervenuta più volte sulla sospensione improvvisa di parte del servizio Scuolabus che è a disposizione della Scuola Tancredi.

Non più tardi di cinque giorni fa, poi, poiché a loro non veniva proprio l’idea, abbiamo suggerito all’Amministrazione comunale del PD di riattivare il servizio facendo ricorso ai privati, anche perché le famiglie continuavano comunque a pagare quel servizio. E pensare che, dopo il nostro primo intervento, il PD ha pubblicato un comunicato pieno di offese e di insulti per FORZA ITALIA, ma, come sempre, il tempo è galantuomo e la soluzione trovata oggi ha dato ragione a FORZA ITALIA.

Ebbene, stamattina, abbiamo appreso con grande soddisfazione che il Comune ha riattivato il servizio firmando l’accordo con un privato che, per conto del Comune, svolgerà il servizio in attesa che lo scuolabus rientri dall’officina.

Siamo soddisfatti di quanto accaduto, non foss’altro perché in questo modo i bambini e le famiglie non saranno più sottoposte a disagio.

*FORZA ITALIA* ha dimostrato che dalle parti del PD i problemi non sanno neppure come risolverli.

*FORZA ITALIA *ha dimostrato, qualora ce ne fosse stato bisogno, che anche l’intervento fatto in merito alla questione Scuolabus non era polemica spicciola, ma suggerimento vero e concreto per aiutare le tante famiglie che ci avevano rappresentato il problema, ma il PD sa solo insultare e non ascoltare!”.

(*Fonte: FORZA ITALIA, Monte Sant’Angelo*)