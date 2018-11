SS16, incidente a Monopoli: 2 feriti

Di:

Bari, 19 novembre 2018. Provvisoriamente chiuso al traffico, in direzione di Bari, un tratto della strada statale 16 “Adriatica” in corrispondenza del km 839,700, a causa di un incidente occorso nel territorio comunale di Monopoli (BA).

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante, successivamente dileguatosi, è entrato in collisione con due vetture, provocando il ferimento di due persone.

Attualmente la circolazione in direzione di Bari è deviata su viabilità di servizio al km 840,500, in corrispondenza dello svincolo di Monopoli Nord con rientro sulla SS16 attraverso lo svincolo di Polignano Sud.

Sul posto è presente personale del 118, di Anas (Gruppo FS Italiane) e delle Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare la regolare circolazione non appena possibile.