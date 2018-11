Zapponeta. Donazioni di sangue: ancora un successo

Di:

Zapponeta. Giornata di donazione sangue andata a buon fine a Zapponeta. Sabato mattina nonostante la giornata lavorativa, oltre 30 persone hanno affollato l’autoemoteca in piazza Aldo Moro, davanti i locali parrocchiali concessi dal padre spirituale dell’associazione Fratres di Zapponeta don Andrea Lauriola, per effettuare le donazioni di sangue promosse dalla stessa Fratres.

Il numeroso direttivo e i volontari si sono prodigati insieme all’esperta equipe medica del centro trasfusionale dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo per accogliere i donatori. Nonostante l’ondata di influenza che ha colpito molti donatori, la Fratres di Zapponeta è soddisfatta per la donazione. «Il lato positivo della giornata – spiegano dalla Fratres di Zapponeta – è stata la partecipazione di molte persone ‘’nuove’’ – che sono venute per effettuare questo importante gesto che potrà aiutare tanta gente.

Ringraziamo tutti i donatori, anche chi per questa volta non ha potuto donare il sangue. Vi aspettiamo alla prossima raccolta». Inoltre il consiglio direttivo ricorda che tutti i donatori periodici hanno diritto alla somministrazione del vaccino antinfluenzale (almeno una donazione negli ultimi due anni in possesso di certificato che attesti avvenuta donazione nel suddetto periodo). Questa misura adottata dalla Regione Puglia – aggiunge il presidente Cercio – serve per evitare il calo di donazioni dovuto ai malanni stagionali che notoriamente colpiscono la popolazione in questo periodo e permette anche di garantire ai donatori di essere in buona salute e affrontare l’inverno con serenità.