Alla Farmacia Santa Rita per i bambini di Casa Famiglia speranza di Manfredonia

L’iniziativa “In Farmacia per i bambini” si attua tramite la raccolta di farmaci da banco per aiutare l’infanzia in condizione di disagio in Italia e nel mondo.

In tutta Italia saranno impegnati oltre 2.500 volontari in 2.000 farmacie che raccoglieranno farmaci e prodotti vari acquistati dai clienti per poi essere donati a Case Famiglia, Comunità per minori ed Enti che aiutano famiglie in difficoltà.

In farmacia per i bambini è un evento sostenibile, poiché ogni farmacia è abbinata ad una struttura sul suo territorio, con beneficenza a km 0. Recandoci il 20 novembre presso la Farmacia Santa Rita (via Scaloria 157/159), i farmaci andranno alla Casa Famiglia Speranza di Manfredonia.

Maria Teresa Valente