Concorso tecnici radiologia, Alemanno a Piazzolla “Procura accerterà i fatti”

. “In riferimento alle dichiarazioni rilasciate ieri dal Direttore Generale Dott. Piazzolla sul famigerato concorso per tecnici di radiologia bandito dall’Asl Foggia, si comunica quanto segue:PREMESSO che :– Non abbiamo mai voluto impedire il Concorso dell’ASL Foggia per l’assunzione di Tecnici di Radiologia;– Secondo l’art. 1, comma 3, lett. a), Capo I, della Legge n.3/2018, gli Ordini sono “enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gliinteressi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale”;

– L’interesse pubblico in questione è la salute pubblica garantita attraverso la qualificazione dei professionisti iscritti. Pertanto nella prova scritta del concorso all’ASL Foggia, l’Ordine ha perseguito lo stesso fine della pubblica amministrazione. Ovvero, garantire una prova meritocratica;

– Non abbiamo mai pensato di favorire il Concorso degli OO.RR. ;

– Abbiamo voluto solo è soltanto il rispetto delle normative vigenti, con spirito di

collaborazione. A tal proposito, Vi invitiamo a vedere la nostra Richiesta di Audizione , pubblicata sul Portale Ufficiale della Regione Puglia Nr. 2597 del 11 Settembre 2019 –

Sanità:

Foggia .“ Concorso dell’ASL per l’assunzione di tecnici radiologi. M5S : “L’Ordine diffida la

Regione . Audizioni per avere chiarezza“:.

“ Non possiamo rischiare di esporre la ASL a una serie di ricorsi da parte dei candidati “ .

VISTO che:

– Il Direttore Generale non ha inteso incontrarci, tantomeno si è degnato di inviarci un

riscontro formale nel merito della nostra richiesta d’incontro per chiarire in uno spirito di

collaborazione istituzionale per quanto ci riguarda ;

– Il Direttore Generale non ha voluto tener conto delle nostra richiesta e ha proceduto con

arroganza a convocare la prima prova concorsuale il 24 settembre u.s. (ci asteniamo dai

commenti, ci sarebbe molto da dire sui tanti “perché ?”);

– Alla luce dei fatti che sono avvenuti durante la prova di cui sopra, l’Ordine è stato informato di tutto ciò e ha acquisito anche prove documentali che i partecipanti ci hanno spontaneamente fornito per mettere in atto tutte le iniziative anche legali a Loro tutela e cercare il modo per bloccare il tutto in attesa di chiarimenti. E a tal proposito, ribadiamo che purtroppo il Dr. Vito Piazzolla non ha mai voluto il dialogo tantomeno il confronto,

neanche di tipo formale perché non ha voluto neanche inviarci nessuna comunicazione e ha

continuato con un atteggiamento a dir poco non corretto dal punto di vista istituzionale;

– Abbiamo dovuto inviare un Esposto alla Procura della Repubblica di Foggia in data 2 Ottobre u.s., intendendo dare alla Magistratura la possibilità di accertare i fatti e le responsabilità di tutte quelle persone che si sono rese complici di questa incresciosa situazione, la quale ha provocato molti danni;

– Purtroppo il Dott. Piazzolla (e company ) ha continuato con arroganza e falsità a diffondere notizie fuorvianti e inesatte per confondere i fatti e creare solo confusione , con comunicati diffusi sui quotidiani e sulle testate on-line, e di tutto questo dovrà rispondere nelle Sedi opportune , Lui e gli Altri che si sono resi complici di questi misfatti contro l’Ordine cercando in tutti i modi di insinuare e creare divisioni al nostro interno con affermazioni false del tipo “abbiamo la certezza … che componenti … del Direttivo … formalmente si sono dissociati“. E questo è veramente troppo!

– La nostra organizzazione ha saputo resistere a tutti questi attacchi , in maniera impeccabile perché le nostre uniche finalità erano e sono soltanto la difesa dei Tecnici di radiologia nel pieno rispetto della Legalità, infine non si sarebbe dovuto scendere così in basso attaccando la mia conduzione dell’Ordine ipotizzando altri retro pensieri;

– La Procura accerterà i fatti e Tutti Loro ne dovranno rispondere, sia per i danni provocati

alla ASL e quindi al S.S.R., ma anche per quanto riguarda i danni d’immagine che ci hanno

provocato. Senza dimenticare i danni esistenziali che mi hanno provocato in quanto

Presidente Pro tempore.

CONCLUSIONI

In attesa di un cenno di riscontro dai vertici regionali circa le sorti dell’intero concorso, è necessario che la Direzione dell’ASL Foggia si assuma la responsabilità delle suddette carenze organizzative.

Senza questa consapevolezza anche la strada verso una soluzione sostenibile diventa molto ardua. È infatti possibile una class action da parte dei partecipanti per ottenere il rimborso delle spese sostenute nella prima prova poi annullata. Per quanto riguarda invece il concorso degli Ospedali Riuniti, si spera che venga ultimata la graduatoria al più presto. Ci risultano importanti carenze di personale tecnico di radiologia

in tutta la regione”.

Il Presidente pro-tempore

Ordine TSRM PSTRP Foggia

Antonio Alemanno