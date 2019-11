“Connect” nel Cineporto di Foggia

Dopo il successo della proiezione curata da Dee Hood presso il Reeves Theatre dell’Università di Tampa,. Diciotto cortometraggi di videoarte da altrettanti artisti e videomaker di tredici nazioni che, grazie alla rete, convergono sulle pratiche multimediali con un evento concomitante con The Wrong, Biennale d’arte e cultura digitale diffusa in oltre 120 sedi sul globo.

Il nostro filo conduttore è un’interpretazione nell’espansione dei concetti di arte, film, tecnologia — afferma Dee Hood — ridefinendo il ruolo dell’individuo in una società che dalla celebrazione dell’immagine è passata solo apparentemente al controllo dell’informazione. La sfida proviene dalla resilienza e dalla capacità di adattamento ad un cambiamento di cui siamo artefici e protagonisti attivi, giorno dopo giorno — incalza Francesca Giuliani. È innegabile che lasciamo tracce ogni volta che accendiamo un cellulare o guardiamo un video su youtube, ma in una società che cambia questa è la chiave di un’intelligenza collettiva che ci eleva a forme di collaborazione non utilitaria — conclude Lino — per rinnovate forme di cultura sostenibile e partecipata.

Patrocinata da Apulia Film Commission, l’iniziativa ad opera del collettivo artistico Semiosphera in collaborazione con le associazioni “Est-Ovest Danza”, “Parole Contrarie”, “Stigmamente, Arte Media e Psichiatria sullo Stigma e la Diversità”, propone semiotiche interdisciplinari in un calendario che da novembre 2019 a febbraio 2020 esplorerà le metodologie di artisti e ricercatori dediti alla sperimentazione e alla cultura intermediale, all’intersezione tra arte tecnologia e scienza.

Ore 20:00

Cineporto di Foggia, Via San severo Km 2

Ingresso libero

Evento Kid-friendly

Sui curatori:

Semiosphera è un progetto nato da Francesca Giuliani e Lino Mocerino. Entrambi Cultori della Materia in Accademia di Belle Arti di Foggia, lavorano sulle semiotiche creative ricevendo premi dal MIUR italiano e menzioni dal dipartimento di Arte e Scienza dell’Università di Plymouth. Le loro ricerche sono pubblicate negli Stati Uniti in volumi curati da Sonia Landy Sheridan e i loro progetti partecipati come “Una Sandbox Sconosciuta” nel 2018 ricevono il patrocinio del MiBACT. Tra ricerca sul campo e tecnologia, tra arte post-internet e storytelling digitale, la loro lente punta tanto alla diffusione dei nuovi media quanto alla riscoperta delle radici delle pratiche creative.

