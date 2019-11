Gli italiani amano il caffè, che ora punta all’Unesco

Il caffè è una bevanda conosciuta in tutto il mondo ed è la più amata dagli italiani. Dalla moka, ormai internazionale, al caffè col ghiaccio classico della Puglia, dal caffè corretto del gelido nord-Italia al ristretto delle regioni del Sud, il 97% dei nostri conterranei beve caffè.

Il gusto di caffè fa impazzire il mondo

Nel mondo, ogni anno, una persona consuma in media circa 4,5 kg di caffè, con differenze molto spiccate da paese a paese: si passa dai quasi 12 kg consumati dai finlandesi, ai 2,5 del Portogallo. In Italia, il consumo pro-capite si attesta vicino ai 6 kg annui, mentre negli USA i cittadini americani superano di poco i 4 kg. La passione per il caffè è trasversale e, al di là del consumo, coinvolge quasi tutti i paesi del mondo.

Ed il gusto del caffè va oltre la classica tazzina da espresso o il bicchiere tipico di Starbucks da portare in giro: dai dolci al caffè alle gomme da masticare, sono molti i prodotti che vogliono riprodurre l’inconfondibile aroma desiderata ogni mattina. Pare che il segreto della Francia, vincitrice degli ultimi Mondiali di calcio, fosse proprio chewing-gum alla caffeina, mentre una maison torinese propone una fragranza di lusso denominata “Coffee Break”. Addirittura anche i liquidi aromatici delle sigarette elettroniche riproducono il gusto in questione: il rivenditore specializzato Blu – per citarne uno – propone il “Caramel Cafè”, fusione di caramello ed espresso. Un gusto inconfondibile che si tinge di tricolore: l’Italia rimane al top nel mondo dell’espresso, e ha il suo campione.

Italia, caffè al top

È Stefano Cevenini il campione mondiale di caffè espresso: ha superato quello di Anita Fava, che concorreva per il Regno Unito, Satoshi Miyanishi per il Giappone, e Chiu Hsiu Kuei proveniente da Taiwan. Cevenini fa il caffè da quando aveva 15 anni e sostiene il top è il risultato di una miscela bilanciata, da cui possa nascere una bevanda dai profumi complessi e rotondi al gusto. Per Cevenini infatti questa bevanda è poesia pura, visto, tra l’altro, che per lui deve essere “così potente da estraniarvi dal mondo reale, ed attivare un viaggio mentale e sensoriale”.

Una vera e propria eccellenza, tanto che il Consorzio del Caffè Espresso Italiano Tradizionale ha chiesto di inserirla nell’elenco dei beni immateriali dell’Umanità. Un gesto teso a tutelare e a rendere ufficiale la natura e la realizzazione del “vero caffè italiano”, da una parte, e di costituire un disciplinare preciso da divulgare per definire esattamente le caratteristiche e la maniera di fare il caffè. Un disciplinare che il Consorzio del Caffè Espresso Italiano Tradizionale ha deciso di compilare con la collaborazione del Comitato Italiano del Caffè, al fine di ottenere, nei bar o nelle caffetterie, il vero espresso italiano, anche dotandolo di un marchio di riconoscimento.