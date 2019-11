Il mistero della ‘sciamana’ conservata al Museo di Manfredonia

Uno dei siti più interessanti, tra i tanti che in Puglia testimoniano questa fase della civiltà umana, c’è senza dubbio, che con i suoi 130 ettari di estensione è considerato il più grande villaggio neolitico finora riportato alla luce in Europa. Il sito fu scoperto casualmente nel 1943 durante una spedizione aerea della Royal Air Force, una missione esplorativa alla ricerca di obiettivi nemici da bombardare.

Tra gli oggetti ascrivibili a pratiche di culto, il sito di Passo di Corvo ha restituito due statuette in terracotta oggi esposte al Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia. Si tratta di due figure femminili, alte circa 7 centimetri, di manifattura molto arcaica, ha però un suo fascino misterioso che le deriva dalla particolare espressione del volto e da una serie di segni che “non possono essere scambiati per semplici grafismi decorativi o elementi del vestiario”, ma enigmatiche simbologie sulla cui interpretazione si sono cimentati accademici e studiosi “di frontiera”, senza che di fatto possa oggi dirsi con certezza in quale delle diverse tesi risieda la verità.

Secondo il prof. Santo Tiné, che nel 1983 pubblicò l’esito degli scavi, e la celebre archeologa lituana Marija Gimbutas, nota per la particolare attenzione prestata all’iconografia e al simbolismo del Neolitico al fine di scoprirne i significati sociali e mitologici si tratterebbe di una figura femminile, probabilmente una Dea Madre, con occhi socchiusi in atteggiamento ieratico, con al collo una lunga collana ricadente sul petto a sua volta contrassegnato da due piccoli seni sotto i quali figurano alcuni segni a zig-zag (presenti anche sul fianco e sulla parte posteriore) e due figure composte da triangoli contrapposti a formare come la sagoma stilizzata di una farfalla.

Gli studiosi o appassionati di archeoastronomia, offrono invece una più complessa interpretazione della scultura in cui si fondono elementi simbolici, astronomici e mistici. Per essi la figura femminile raffigurata rappresenterebbe una sciamana, cioè una di quelle figure che nelle società tradizionali acquisiva, in seguito a un processo d’iniziazione, la conoscenza di pratiche per raggiungere stati di estasi, assumendo il ruolo di tramite con le entità soprannaturali del cielo o degli inferi, che attraverso possessione le conferivano eccezionali facoltà taumaturgiche e divinatorie.

FONTE: Famedisud.it