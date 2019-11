Limitazione velocità in strade della Provincia di Foggia

Si comunica che con Ordinanza n. 41 del 15 novembre 2019, il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia, arch. Emanuele Bux, ha disposto la limitazione della velocità dei veicoli a 50 km/h dal km 23+200 al km 32+200 della S.P. n° 109 “di Lucera”.

La presente ordinanza è entrata in vigore dal 18/11/2019.

PROVINCIA DI FOGGIA: SETTORE VIABILITA’ ORDINANZA N. 40/2019

Si comunica che con Ordinanza n. 40 del 15 novembre 2019, il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia, arch. Emanuele Bux, ha disposto la chiusura al traffico della S.P. n° 99 (ASCOLI-CANDELA-ROCCHETTA) al km 16+327 con deviazione su pista parallela; il limite di velocità di 10 km/h nel tratto in attraversamento del cantiere; l’istituzione del transito a senso unico alternato a vista per restringimento della carreggiata ad una sola corsia di marcia nel tratto in attraversamento del cantiere.

La presente ordinanza è entrata in vigore dal 18/11/2019 e resterà valida fino al 30/11/2019.