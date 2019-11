Mancini: “Godiamoci questo momento”

“E’ un’annata speciale, un 2019 da incorniciare. Questa squadra ha dimostrato tutto il suo valore e lo ha dimostrato anche cambiando molto spesso, lanciando tantissimi giovani”: il presidente della FIGC Gabriele Gravina si gode l’Italia dei record senza nascondere la sua soddisfazione.

“Una Nazionale – prosegue il presidente federale – che questa sera ha avuto modo di chiudere in bellezza un percorso davvero affascinante e Straordinario. Dico grazie anche alla città di Palermo che ha ci accolto con grande tifo, è una città che si è sempre contraddistinta per il suo calore. Quello che colpisce di questa Nazionale è che tutti quelli che vengono chiamati rispondono con grande entusiasmo”.

Ed ecco l’uomo dei record, Roberto Mancini. “E’ stata una bella serata, l’ultima di qualificazione, l’abbiamo presa bene, abbiamo fatto tanti gol e non si fanno a caso in una gara internazionale, vuol dire che abbiamo messo tutto quello che potevamo mettere”.

Sette cambi, altri due esordienti, molte risposte agli ultimi interrogativi prima della grande avventura: “Sono tutti i ragazzi giovani che stanno migliorando partita dopo partita, le sfide internazionali danno forza. Ora godiamoci questo momento, non era mai successo di vincere tutte le partite, è una cosa straordinaria, poi abbiamo sei mesi per affrontare questo Europeo. La difficoltà sarà lasciare qualcuno che lo meriterebbe fuori dai 23. Tornare tra le prime quattro in Europa? Continuiamo così che va bene…”

Tanto entusiasmo negli spogliatoi azzurri. Autore di una doppietta, Ciro Immobile ringrazia tutti: “Sono contento per me e per i compagni, per il mister e lo staff. Abbiamo fatto un percorso netto, ci siamo divertiti, ringraziamo il pubblico di Palermo, ma anche tutti gli stadi dove abbiamo giocato e speriamo che sarà così anche all’Europeo”.

L’attaccante azzurro guarda al futuro: “C’è ora curiosità di vedere come saranno composti i gironi, sappiamo quale è la nostra forza, abbiamo la mentalità giusta, siamo un gruppo bellissimo, e dobbiamo restare con i piedi per terra. Cosa sogno per il 2020? Mi immagino di vincere qualcosa, questa squadra lo merita per il lavoro che sta facendo”.

