Manfredonia, fermati a Siponto lanciano involucri con cocaina: arrestato 44enne

, 19 novembre 2019. Glidella Squadra Mobile della Questura di Foggia, nel corso di un servizio mirato alla repressione dei reati inerenti la detenzione ai fini di spaccio di droghe nel Comune die comuni limitrofi, hanno tratto in arresto di recente, a, L. T. M., incensurato classe ’75.

In particolare, il personale impiegato nel servizio notava che dall’autovettura condotta dal L. T. M. venivano lanciati due involucri alla vista del personale operante.

Gli agenti, notato il comportamento sospetto, procedevano all’intimazione dell’alt e alla successiva perquisizione del conducente estesa anche al veicolo.

Contestualmente si procedeva altresì al recupero dei due involucri lanciati dal predetto, all’interno dei quali venivano rinvenuti complessivi 102 gr. di presumibile sostanza stupefacente, reagenti positivamente all’esame narco-test del tipo “cocaina”.

Stante la flagranza di reato, al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto su disposizione del P.M. di turno presso il Tribunale di Foggia, agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.