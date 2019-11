Manfredonia, minori tentano furto macchinette dell’ospedale: presi

Nel week-end scorso gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine e del commissariato di Manfredonia, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, intorno alle 22:30 sono intervenuti presso l’ospedale al cui interno era stata segnalata la presenza di

I poliziotti, mentre effettuavano la perlustrazione del perimetro esterno, hanno notato un giovane ermo davanti all’ingresso e altri due che alla vista degli uomini del 113, mentre stavano armeggiando davanti alle macchinette, si sono dati alla fuga.

Altri agenti giunti a bordo di un’altra pattuglia hanno notato i tre nascosti dietro ad una scalinata che cercavano di entrare nel sottoscala della struttura ospedaliera per sfuggire alla polizia. Venivano però raggiunti dai poliziotti e, una volta identificati, accompagnati presso gli uffici del locale Commissariato, dove alla presenza dei rispettivi genitori, venivano resi edotti di essere stati denunciati in stato di libertà, per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

I ragazzi tutti dell’età di 16 anni, venivano pertanto deferiti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.