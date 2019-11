Manfredonia, tentano di rubare denaro dai distributori: denunciati 3 minori (II)

, 19 novembre 2019. Nello scorso fine settimana, Agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine e del Commissariato di P.S. di Manfredonia, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, intervenivano verso le 22:30 presso il locale Ospedale, poiché era stata segnalata la presenza di tre persone all’interno del Pronto Soccorso che stavano forzando i distributori di bevande calde, all’altezza della gettoniera.

Sul posto gli Agenti mentre effettuavano la perlustrazione del perimetro esterno del Pronto Soccorso, notavano un giovane che stava fermo davanti all’ingresso, mentre altri due stavano armeggiando vicino alle macchinette e alla loro vista si davano alla fuga. Altra pattuglia notava i tre ragazzi, che si nascondevano dietro la scalinata e poi cercavano di entrare nel sottoscala della struttura ospedaliera per sfuggire alla polizia.

I tre ragazzi venivano però raggiunti dai poliziotti e, una volta identificati, accompagnati presso gli Uffici del locale Commissariato, ove alla presenza dei rispettivi genitori, venivano resi edotti di essere stati denunciati in stato di libertà, per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

I ragazzi tutti dell’età di 16 anni, venivano pertanto deferiti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.