Milano, arrestato ex direttore generale SOGEMI. Nel 2014 l’ipotesi Manfredonia

. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno arrestato stamani l’ex direttore generale della, Stefano Zani.

Lo riporta l’Ansa e le principali agenzie di stampa italiane.

L’uomo è indagato “nell’ambito dell’inchiesta su una presunta corruzione all’interno dell’Ortomercato di Milano. Per Zani sono stati disposti i domiciliari“.

La Sogemi è “la società di cui è a capo è controllata dal Comune e gestisce i mercati all’ingrosso di Milano, la realtà produttiva più grande d’Italia che ha un giro d’affari di due miliardi e mezzo di euro“. Domiciliari anche agli altri due indagati nell’inchiesta milanese.

La collaborazione mai avvenuta per il mercato ittico di Manfredonia

Da ricordare come nel febbraio 2015, StatoQuotidiano pubblicò delle dichiarazioni di un referente del Mercato Ittico all’ingrosso di Milano, gestito al tempo dalla Sogemi Spa (“Societá per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano”), che dichiarò come “con il Comune di Manfredonia, e con altri referenti di partecipate”, la Sogemi aveva avuto “contatti (come anticipato,ndr) nell’estate del 2014. Alla base dell’incontro una possibile collaborazione , ma non una gestione diretta, della struttura mercatale sipontina. Il fine: quello di valorizzare l’intera filiera, con la volontà di dare rilevanza ad una realtà importante come quella del compartimento marittimo di Manfredonia“.

“In considerazione del volume di prodotti ittici che dalla città sipontina arrivano nei mercati di Milano si era ipotizzato di creare un ‘canale’ privilegiato ed utilizzare la suddetta struttura pugliese quale ‘base logistica’ per il successivo invio dei prodotti. Si è trattato di un incontro conoscitivo che al momento, per quanto riguarda la nostra società, non ha avuto sviluppi”. Così nel febbraio 2015.

Da raccolta dati, la Sogemi gestisce tutti i mercati agroalimentari (ittico, ortofrutticolo, avicunicolo, floricolo e delle Carni) all’ingrosso della città meneghina, “garantendone il funzionamento tramite l’erogazione di qualificati servizi atti a supportare le attività commerciali svolte dagli operatori”. “800.000 metri quadrati, 1,000.000 tonnellate l’anno di prodotti, un giro d’affari complessivo, compreso l’indotto, quantificato in 2.500 Milioni di Euro l’anno, 12.000 presenze al giorno, per un bacino d’utenza di 10 milioni di abitanti: ciascuno dei mercati milanesi è il mercato leader nazionale nell’ambito del proprio comparto merceologico e tutti insieme costituiscono una delle maggiori realtà a livello europeo per il commercio all’ingrosso dei prodotti agroalimentari”, come riportato dalla società in passato.

LA NOTA STAMPA DEL COMMISSARIATO (19.11.2019). “La Polizia di Stato, nella mattinata odierna, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito una misura cautelare nei confronti di tre persone. Sono stati contestati nello specifico il reato di istigazione alla corruzione ai due imprenditori, nonché agli stessi e al Direttore Generale di SO.GE.MI. il reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio commesso in continuazione