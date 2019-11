Omega 3: i benefici per la salute e gli alimenti più ricchi

Ci sono degli alimenti in natura che oltre ad essere salutari sono indispensabili. La ragione è che essi non vengono prodotti naturalmente dal corpo umano e devono essere assunti dall’esterno tramite il cibo. Uno di questi è l’Omega3, un acido grasso che contribuisce alla salute del corpo perché impedisce la produzione del colesterolo e aiuta cuore e cervello a rimanere in salute. Proprio per questa ragione, si tratta di un elemento che andrebbe assunto almeno tre volte nel corso della settimana attraverso i diversi alimenti che lo contengono. Vediamo quindi nel dettaglio quelli che sono tutti i benefici che comporta l’assunzione di un giusto quantitativo di Omega3 e quali sono i cibi che da mangiare.

I benefici dell’Omega3

Una delle ragioni per cui l’Omega3 è molto importante per la nostra salute è proprio per la sua azione inibitrice del colesterolo nel sangue. Gli acidi grassi Omega3 infatti aiutano la produzione, all’interno dell’organismo, della leptina, un ormone che frena gli stimoli della fame e interviene direttamente sul processo metabolico. Si tratta quindi di un’azione che non solo migliora la digestione, ma inibisce anche l’accumulo del colesterolo, bloccando tutte le conseguenze negative che questo a lungo andare è in grado di portare al cuore e al cervello.

Ma l’Omega3 agisce anche a livello cutaneo, ritardando l’invecchiamento e la secchezza della pelle, e migliorando l’azione filtrante dei raggi solari. Oltre alla pelle, beneficiano dell’Omega3 anche i capelli, che rimangono morbidi e ben idratati, e le unghie, che mantengono la loro solidità più facilmente. Altra caratteristica benefica dell’Omega3 è il suo potere antinfiammatorio, che agisce sia sulle articolazioni che sull’osteoartrosi, sostenendo l’elasticità e la salute del collagene. Inoltre, almeno secondo recenti indagini mediche, la sua assunzione costante apporta benefici anche all’attività cerebrale, mantenendo infatti volume ed elasticità del cervello. Infine, l’Omega3 aiuta anche mamma e feto durante tutta la gravidanza, perché agevola lo sviluppo del nascituro e sostiene la salute della donna, aiutandola poi anche nella produzione del latte

I cibi più ricchi di Omega 3

Dati i numerosi benefici che questo alimento apporta al nostro corpo, è bene quindi scoprire quali sono gli alimenti più ricchi in modo da riuscire a integrarli nella nostra dieta.

Il pesce azzurro

Il pesce azzurro è uno degli alimenti più ricchi di Omega3, e andrebbe mangiato almeno un paio di volte a settimana, in dosi di 200-250 grammi massimo. Trovarlo fresco per chi lavora certo non è sempre facile, ma questa non deve diventare una scusa per non mangiarne abbastanza durante la settimana: è infatti possibile ormai ordinare il proprio pesce anche online sui siti di supermercati che, come Easycoop ad esempio, lo propongono fresco tutti i giorni e lo consegnano anche a domicilio.

Alghe

Anche le alghe, di provenienza quasi esclusivamente orientale, contengono un discreto quantitativo di acidi grassi Omega3, esattamente come avviene per il pesce azzurro. Le si trova in commercio a foglie, da preparare in insalata, oppure sotto forma di olio algale da usare come condimento.

Noci

Bastano 30 grammi di noci al giorno per dare al nostro corpo una dose sufficiente di Omega3. Infatti, solo pochi grammi di questo frutto ne contengono ben 2 di acido alfa-linoleico, uno degli acidi grassi più efficaci del gruppo degli Omega 3.

Semi di lino

L’olio ricavato dalla spremitura dei semi di lino è molto ricco di Omega3 e, anche se ha un sapore leggermente amaro, è molto salutare perché contiene molta vitamina E.

Legumi

Tutti i legumi contengono Omega3, e la soia in particolar modo ne è molto ricca. Di conseguenza, tutti gli alimenti che ne costituiscono dei derivati, come il latte di soia e il tofu, sono ottimi per fare il pieno di questo prezioso elemento.