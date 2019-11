Per i panettoni più buoni del mondo rivolgersi a Maria Pastore

come dimostrano i molteplici concorsi e gare che si svolgono in tutta Italia.

Ultimo concorso, in ordine di tempo, è stato organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC) a Palazzo Falletti a Roma il 16 e 17 Novembre 2019,

La medaglia di bronzo è andata alla pugliese Maria Pastore dell’monima pasticceria, che si trova ad Anzano di Puglia del cuore del subappenino Dauno.

Contrariamente a quanto succede di solito, Maria Pastore, non proviene da una famiglia di pasticceri; quindi non è “di tradizione”, ma ha sempre ricercato la tradizione nell’innovazione.

Ha sempre avuto la passione per la pasticceria, “attendevo le feste, per dar prova e sperimentare i miei “prodotti”, quando poi amici e parenti hanno cominciato a chiedermi i miei pasticci, dandomi fiducia anche nelle occasioni più importanti per la loro vita, ho cominciato a pensare di far diventare la mia passione un lavoro” cosi Maria Pastore ci spiega i suoi esordi, e cosi che poi ha cominciato a fare i primi corsi per poi decidere di buttarsi a capofitto, con l’aiuto e il sostegno della famiglia, ha aperto la Pasticceria. ma non si è mai fermata, come prosegue Pastore: “l’apertura dell’attività per me, non è stato un punto di arrivo ma di partenza, dopo aver sperimentato e ripreso tante vecchie ricette della tradizione del mio paese, mi sono spinta nella produzione di panettoni, facendo corsi con il maestro Morandini, e con la professionalità acquisita e l’utilizzo di materie prima di alta qualità sono riuscita a creare un prodotto molto rinomata nella mia zona” corsi che poi gli sono valsi molti risultati, come il sesto posto al Tenzone con il panettone salato, e come ultimo appunto il bronzo come miglior panettone al mondo. non contenta ha fatto molteplici corsi di cake design proponendo le sue torte in molte occasioni importanti come anche la partecipazione alla trasmissione televisiva “mezzogiorno in famiglia”.

Un altro traguardo importante lo ha raggiunto nel 2017 vincendo il primo posto alla manifestazione dolce puglia questa volta però non con un panettone ma con un babà rivisitato con gli ingredienti della puglia.

E non si è fermata ai dolci ed al panettone Maria, ha continuato, con corsi di cioccolateria, e produce lei dei deliziosi cioccolatini, unica zona. Ed e sempre alla continua ricerca di ide e ricette nuove per dare ai suoi clienti sempre il meglio.

