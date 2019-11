Regione Puglia, Ladisa rinuncia all’agevolazione concedibile(12 mln euro)

Motivo? Non è dato sapere.

Vediamo in che cosa consisteva il progetto industriale che non verrà più realizzato con pubblico finanziamento. L’investimento complessivo di 27.534.863,43 euro e aiuto concedibile pari a 12.611.878,06 euro : il tutto promette tre nuovi posti di lavoro. Su quest’ultimo argomento Puglia Sviluppo spa(100% proprietà della Regione Puglia) scrive: “Si evidenzia che l’incremento occupazionale previsto sia piuttosto esiguo rispetto all’iniziativa e ai dati di progetto proposti.Pertanto si prescrive che l’impresa in sede di progettazione definitiva si impegni a effettuare nell’esercizio a regime un aumento occupazionale maggiore”.

Ladisa srl possiede un capitale sociale di 2.210.000,00 euro riconducibile a Ladisa Sebastiano 50% e Ladisa Vito 50%,amministratore unico Ladisa Domenico,sede legale Bari e operative in Corato,Mesagne,Bolzano,Venosa, Cerignola, Matera, Pero(Milano), Genova, Roma,Taranto.

Pratica servizi di refezione scolastica in otto regioni italiane,nel comparto ristorazione socio-sanitaria per le strutture ospedaliere pubbliche e private,in quella dedicata ai dipendenti dei Ministeri dell’Interno,Difesa,Affari Esteri,Forze dell’Ordine.Gestisce sedici impianti produttivi che servono 700 attività suddivise tra sud centro e nord Italia.

Fatturato,al 21 luglio 2017,di 93.938.683,00 euro,totale a bilancio 66.707.058,00, dipendenti e collaboratori in numero di 2.955.Nel 2018 si registra un utile di 130 milioni di euro,più 9% rispetto all’anno precedente.L’andamento economico generale degli ultimi anni conferma il percorso di crescita che l’azienda ha intrapreso,portando la compagine a posizionarsi,a livello nazionale,tra le prime due : 25,40% dal 2014 al 2016. Il settore italiano della ristorazione collettiva è in evoluzione e general affari per 4.825 milioni di euro,conta 1150 imprese e 70 mila occupati,40% del mercato nelle mani di società che si trovano in Lombardia,Lazio,Campania mentre nel Sud Italia primeggia il sistema delle Cooperative con una quota del 20%. Leader è Elior Group,multinazionale francese,con una percentuale del 10,50%(509 milioni di eur),al secondo e terzo posto Camst e CIR Food(rispettivamente 8,5% e 8,1% che totalizzano rispettivamente 410 e 395 milioni di euro),seguono Sodexo Italia, Pellegrini,Serenissima Ristorazione,La Cascina,Group Italia,Dussumann Service,Ladisa srl.

Nel piano finanziario i manager di Ladisa srl—i cui clienti sono per l’85% Enti pubblici e 15% privati—dichiarano che i principali committenti dei servizi di ristorazione sono i Comuni che nel corso dell’ultimo quinquennio hanno indetto 6.317 appalti,per un importo di 6,6 miliardi di euro.

Il programma imprenditoriale da mettere in opera,denominato Re-Start-Restaurant-Advanced Reaserch Tecnologies, verte sullo sviluppo di una nuova linea di produzione di piatti pronti, prodotti di IV gamma,tecnologie di confezionamento,costruzione di un impianto di trattamento con acque di dilavamento e lavorazione.

Da realizzare in quale luogo? Presso gli stabilimenti di Ladisa srl ubicati nell’area industriale di Bari-Modugno.

Obiettivo principale : aumento del fatturato, a regime nel 2021, di 33 milioni di euro grazie alla partecipazione a gare centralizzate,creazione di nuovi centri cottura e “diversificazione core business potenziando il settore privato e rafforzando la competitività sul territorio pugliese e nazionale”.

Parallelamente il sodalizio barese sta sviluppando intraprese come gestione bar,vendita derrate alimentari,gastronomia.

Di recente si è aggiudicata la conduzione dei bar dell’Università La Sapienza di Roma,Politecnico di Bari,Ospedale San Paolo di Bari,stipulato convenzioni e acquisito commesse con Serist(Ministero della Difesa),Capital srl,CNH,Bosch spa.

Lo stabilimento Ladisa srl di Bari è stato interessato da finanziamenti—tramite sottoscrizione dei Programmi integrati PO Fesr 2007-2015 della Regione Puglia—nel 2010 e aggiornati durante il 2012.Dal verbale di collaudo firmato il 24 gennaio 2016 si evince che il livello della froza lavoro al 31 dicembre è di 516 unità,l’impiego di denaro ammesso 11.593.585,85 mentre la sovvenzione regionale nella misura di euro 4.099.155,76.