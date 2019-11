Troppi incidenti da animali vaganti: pronta una task force sul Gargano

I sindaci dei comuni del Gargano e dell’Ente Parco hanno raggiunto l’accordo du unatra comuni, carabinieri, forestali, asl e polizia locale per lasulle strade del Promontorio del. La misura era stata adottata nel corso della riunione del coordinamento delle forze di polizia del 13 novembre scorso presso la Prefettura di Foggia al quale hanno partecipato anche il procuratore Vaccaro, il Questore, il comandante della polizia stradale, la Asl e la Regione Puglia, oltre ai rappresentanti istituzionali dei comuni(Fonte Foggiatoday)

Ieri sera, intorno alle 18.00, (secondo quanto riportato da sanmarcoinlamis.eu) ben due incidenti si sono verificati sulla SS 272, e sulla “Panoramica”, a pochi chilometri dal centro abitato di San Marco in Lamis.

All’altezza del Convento di San Matteo, un’utilitaria ha impattato contro una mucca incustodita, che occupava la corsia in direzione di San Giovanni Rotondo. Nel sinistro sarebbe stata coinvolta anche una seconda autovettura. Traffico rallentato per la presenza dell’animale sulla carreggiata.

Negli stessi istanti, un altro incidente è avvenuto sulla “Panoramica”, dove due autovetture si sono scontrate terminando poi la loro corsa sul costone a ridosso della strada. Gli occupanti sarebbero rimasti feriti lievemente. In questa circostanza il sinistro non sarebbe dovuto alla presenza di animali vaganti. In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri.