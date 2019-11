Veronica Calati “Pizzica contro la violenza sulle donne”

Foggia.

Venerdì 22 novembre, attendendo la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre), nel Centro commerciale Molgolfiera di Bari si terrà l’evento “Danzando per le donne” organizzato dal progetto “Social tango”, un’iniziativa avviata all’interno della RCU Picone-Poggiofranco, che vedrà impegnata la ballerina Veronica Calati insieme agli insegnanti del corso.

Il progetto, lanciato da settembre scorso dalla Cooperativa San Francesco e dal Centro Antiviolenza di Bari all’interno del programma di attività della Rete Civica Picone – Poggiofranco, intende promuovere il benessere sociale attraverso un percorso di “tangoterapia”. Tre sono i principali obiettivi: innalzare il livello della percezione e dell’intensità delle emozioni, attraverso una relazione interpersonale da vivere con un altro della propria rete sociale; produrre effetti benefici per l’integrazione psicofisica ed emozionale dell’individuo in relazione con se stesso e con il gruppo, aumentando i livelli di autostima e fiducia verso gli altri; migliorare le relazioni e la socializzazione, in uno spazio in cui la musica fa da supporto e contribuisce a creare terreni comuni di esperienze anche con categorie sociali percepite come distanti.

“Il nostro progetto – spiega Milena Marzano referente della rete civica – punta alla valorizzazione del supporto della comunità nei processi di reinserimento sociale, di creazione di nuove reti di supporto e di definizione del sé attraverso attività che siano significative per l’individuo e che creino resilienza in maniera concreta ed efficace”.

L’evento sarà aperto dalla talentuosa ballerina Valeria Calati, originaria di Miggiano (Le) e nota nel mondo grazie alle sue performance in giro per il mondo, tra le quali quella a Shenzhen, in Cina, ad aprile 2018. Oltre a ballare la pizzica sulle note della musica popolare, proporrà una performance di pizzica sulle note del tango, come metafora del percorso svolto durante il progetto.

“Veronica e gli altri insegnanti danzeranno creando una nuova fusione di musiche e stili, anche sulla musica del tango, all’interno di un’iniziativa utile per sensibilizzare la comunità e per dare a chi avesse bisogno, la possibilità di parlare con qualcuno”.

Il progetto Social Tango, avviato a settembre, prevede due cicli di corsi che dureranno fino a marzo 2020, saranno curati da Andrea Popolizio e Annarita Riefolo, insegnati del I ciclo di incontri e dai maestri Rossana Tursi e Pino Prezioso, responsabili del II ciclo di lezioni, presso la scuola di danza Rossana di Bari.

Centro commerciale Mongolfiera – via Vincenzo Aulisio, 9 – Bari

Info: 3381541426

Inizio evento: 19:00