Allarme Tutolo “348 positivi a Lucera ma tanti asintomatici a spasso”

Lucera, 19/11/2020 – “I numeri ufficiali dicono che Sono 348 i cittadini di Lucera in questo momento contagiati. Siamo passati dai 268 di ieri l’altro ai 348 odierni. Un numero questo sicuramente importante ma che non rappresenta la realtà. Tanti, forse troppi, sono gli asintomatici che sfuggono a questi numeri. Perciò La mia preghiera è di fare attenzione e di uscire solo se veramente necessario. Ricevo quotidianamente decine di telefonate e credetemi ai tanti che non hanno alcun problema si alternano tanti, troppi, che non stanno per niente bene. Proteggiamo noi stessi, i più fragili, i più deboli e a rischio. Molto dipende da noi e dai nostri comportamenti. Buona serata a tutti….”.

Lo riporta l’ex sindaco di Lucera e consigliere regionale in Puglia Antonio Tutolo.