Bari, traffico internazionale di droga: 15 arresti

(ANSA) – BARI, 19 NOV – Quindici misure cautelari sono in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza di Bari nell’ambito di una indagine su un traffico internazionale di droga. Eseguiti anche sequestri di beni per 3,5 milioni di euro. Le persone arrestate, dieci in carcere e cinque ai domiciliari, rispondono, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravata dalla transnazionalità, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e intestazione fittizia di beni. (ANSA).